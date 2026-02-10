Aston Martin AMR26 ya está aquí: ilusión y desafíos en la nueva era verde

El Aston Martin AMR26 hizo su entrada oficial este lunes, con luces altas, pero también con sirenas de contratiempos técnicos que dejaron claro que la temporada 2026 traerá mucho trabajo. En una presentación que parecía un directo inestable desde Arabia Saudí, la escudería británica mostró su arma para la lucha del año: el AMR26, impulsado por un motor Honda y diseñado por el genio de Adrian Newey. Después de los pauseos en la transmisión, el coche dejó asomar el asfalto en los test privados de Barcelona y tendrá una nueva cita este miércoles 11 de febrero en las pruebas de pretemporada en el Circuito de Bahréin.

La librea conserva la identidad de Aston Martin: verde oscuro, toques fosforitos y un toque de negro que acentúa la presencia del coche en pista. En el podio de la noche estuvieron Fernando Alonso y Lance Stroll, presentes para sellar una temporada que, según el vigente bicampeón asturiano, promete ser “muy interesante” y con una segunda parte que podría decidir el devenir del equipo. Alonso dejó claro que su papel podría ser central en este nuevo capítulo: “Una temporada cuya segunda parte va a ser aún más importante. Como piloto, te da la sensación de que tendrás un papel importante”.

La llegada de Adrian Newey, el hombre que acumula 26 Mundiales y que lidera la fábrica en una reconfiguración de la pareja aerodinámica y táctica del monoplaza, es la flecha del proyecto. Newey, que también asume la jefatura del equipo, confía en que el nuevo propulsor Honda esté a la altura para permitir a Alonso luchar por el título.

Su mensaje fue contundente: “Lo daremos todo. Tenemos la determinación de hacerlo bien, creo que esto es el inicio de algo bueno para Aston Martin. Nos vemos alrededor del mundo”.

Con el AMR26 rodando primero en Barcelona y luego en Bahréin, la esperanza en Silverstone no es solo estética. Es la promesa de que, con un coche que conserva su identidad clásica y una dirección técnica ambiciosa, Aston Martin buscará una campaña que mantenga el pulso alto hasta el último minuto. Fernando Alonso, con su experiencia y su hambre de desafíos, parece dispuesto a escribir un nuevo capítulo junto a Stroll y a un equipo que quiere volver a pelear por las primeras plazas.