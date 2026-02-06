Almaty albergará los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029

Almaty ha sido designada oficialmente como sede de los Juegos Asiáticos de Invierno 2029, marcando el regreso de uno de los principales eventos multideportivos de Asia a Kazajistán. La decisión fue comunicada el 5 de febrero por el Comité Olímpico Nacional, que señaló que el acuerdo de sede se firmó en Milán entre el presidente del Comité Olímpico Nacional de Kazajistán, Gennady Golovkin, y el presidente del Consejo Olímpico de Asia, Sheikh Joaan bin Hamad Al-Thani.

El cambio de sede se produce tras el aplazamiento indefinido del evento que originalmente debía celebrarse en Arabia Saudita, país que había recibido los derechos en 2022. La solidez de la infraestructura deportiva y urbana de Almaty fue determinante en la elección, permitiendo que la ciudad se ofreciera como una alternativa inmediata sin necesidad de grandes obras adicionales.

Golovkin destacó que acoger nuevamente esta competencia representa “una oportunidad estratégica para demostrar la capacidad organizativa de Kazajistán, basada en la experiencia acumulada y en las instalaciones existentes, que no requieren nuevas construcciones”.

Kazajistán ya tiene una trayectoria consolidada en la organización de eventos internacionales: el país fue anfitrión de los Juegos Asiáticos de Invierno 2011 y, en 2017, Almaty albergó la Universiada de Invierno.

Infraestructura y desafíos

Almaty y su región cuentan con casi todas las instalaciones necesarias para las disciplinas más tradicionales del programa asiático invernal, como el biatlón, esquí de fondo, esquí alpino, hockey sobre hielo, patinaje artístico y esquí acrobático. Las sedes clave incluyen el estadio de biatlón y esquí de fondo regional, los centros turísticos de Shymbulak, Oi-Qaragai y Tabagan, y los recintos cubiertos Almaty Arena, Halyk Arena y el Palacio de Deportes Baluan Sholak.

El único desafío importante será el patinaje de velocidad, ya que los estándares internacionales requieren una pista cubierta. La legendaria pista de Medeu, actualmente en renovación, podría ser sede de las pruebas si se aprueba una excepción o, en su defecto, estas podrían trasladarse al Palacio de Hielo Alau de Astaná, donde se celebrarán las competiciones de 2011.

Programa deportivo previsto

Aunque la lista oficial de disciplinas se anunciará en los próximos meses, se espera que el programa mantenga la estructura tradicional con biatlón, esquí alpino y de fondo, patinaje, hockey sobre hielo y esquí acrobático. Asimismo, podrían incluirse disciplinas como curling, salto de esquí, snowboard y el esquí de montaña, que debutó en los Juegos de 2025.

Con esta designación, Almaty se consolida como una de las capitales deportivas de Asia Central, lista para revivir el espíritu de los deportes de invierno bajo el marco del olimpismo asiático.