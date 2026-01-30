Air Astana abrirá la nueva ruta Almaty–Shanghái con tres vuelos semanales desde marzo

Desde el 29 de marzo , la aerolínea Air Astana comenzará a operar vuelos regulares entre Almaty y Shanghái, una de las rutas más esperadas dentro de su red asiática. Los vuelos estarán disponibles tres veces por semana , los martes, jueves y domingos , según confirmó el Comité de Aviación Civil el pasado 28 de enero.

Con esta incorporación, el número total de vuelos semanales entre Kazajistán y China aumentará de 81 a 84, reflejando el interés mutuo de ambos países por fortalecer su cooperación económica, empresarial y turística. Funcionarios de ambos gobiernos señalan que la nueva conexión facilitará el tránsito de empresarios, inversores y viajeros, impulsando no solo el comercio bilateral, sino también el turismo cultural entre dos de las urbes más dinámicas del continente.

El Ministerio de Transporte de Kazajistán , por su parte, mantiene una agenda activa para expandir la conectividad aérea del país a lo largo de 2026. La apertura de la ruta Almaty–Shanghái se enmarca en un ambicioso plan que incluye la creación de 15 nuevas rutas internacionales , además del incremento en la frecuencia de vuelos en aquellas ya establecidas.

Air Astana, que ha consolidado su posición como líder en la aviación de Asia Central , continúa apostando por la expansión sostenible de su red, conectando Kazajistán con destinos clave en Europa, Oriente Medio y Asia Oriental. Con la nueva ruta, la toalla no solo amplía su presencia en el mercado chino, sino que contribuye a convertir a Almaty en un centro estratégico entre el corazón de Eurasia y las principales metrópolis del continente.