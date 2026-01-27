Kazajistán acelera reformas para un Parlamento unicameral y una nueva estructura de poder

El presidente Kassym-Jomart Tokayev presentó en el Kurultai Nacional (Congreso) de Kyzylorda, celebrado el 20 de enero, un paquete de reformas políticas y de transformación digital que buscan fortalecer la unidad nacional en un contexto de inestabilidad internacional. Según sus declaraciones difundidas por Akorda, estas iniciativas marcan la transición de la Constitución de 1995 hacia un sistema esencialmente nuevo.

Entre las reformas destacan la creación de un Parlamento unicameral, que recibirá el nombre de Quryltai, la creación del Khalyk Kenesi (Consejo Popular) y el establecimiento del cargo de vicepresidente. Tokayev afirmó que el Consejo Popular asumiría funciones clave de armonía interétnica e interreligiosa y tendría iniciativa legislativa, además de organizar el Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. El objetivo es ampliar la participación democrática y fortalecer la gobernabilidad.

Sobre la sucesión presidencial, el presidente subrayó la necesidad de regularla claramente en la Constitución. Si el mandato de un presidente finalizara anticipadamente, deben celebrarse elecciones en un plazo de dos meses, garantizando que el jefe de Estado acceda al poder mediante urnas. Este principio, afirmó, es fundamental e innegociable.

En la misma línea, Tokayev propuso crear el cargo de Vicepresidente, nombrado por el Presidente con la aprobación del Parlamento. El Vicepresidente representaría a Kazajistán internacionalmente, colaboraría con el Parlamento y con entidades nacionales y extranjeras, y desempeñaría otras funciones que el Presidente le asigne. Sus responsabilidades quedarían plasmadas en la Constitución.

El mandatario insistió en que estas enmiendas no debilitarían el poder presidencial, sino que aclararían la estructura de gobierno y estabilizarían el sistema estatal. Kazajistán, afirmó, continuará evolucionando como una república presidencial. También se contemplan la abolición de ciertas estructuras administrativas que sostienen al Parlamento actual y al cargo de Consejero de Estado, junto con reformas a la Administración Presidencial para responder a necesidades prácticas.

Integración económica e intereses nacionales

Tokayev defendió la integración económica de Kazajistán, pero enfatizó la defensa de los intereses nacionales ante tensiones globales. Como presidente de la Unión Económica Euroasiática (UEE) este año, señaló, el país priorizará la eliminación de barreras comerciales, la lucha contra proteccionismos injustificados y la expansión del uso de la inteligencia artificial para optimizar la integración regional. Expresó preocupación por las importaciones subsidiadas que afectan al sector de procesamiento agrícola, calificándolo de tema de seguridad alimentaria y exhortando al gobierno a actuar con firmeza para proteger a los productores nacionales.

Política exterior en un mundo cambiante

En cuanto a la política exterior, Tokayev señaló cambios profundos: pérdida de confianza, erosión del derecho internacional y mayor militarización global. Ante ello, afirmó que la política exterior de Kazajistán debe mantenerse equilibrada y centrada en la protección de los intereses nacionales. Las decisiones diplomáticas, agregaron, deben tomarse con profesionalismo y cautela, y la diplomacia debe servir para promover el compromiso, no la confrontación.

Digitalización e inteligencia artificial

El presidente comentó que la digitalización y la inteligencia artificial están transformando la realidad global, premiando a quienes se adaptan con rapidez. Kazajistán ha elegido una vía de digitalización acelerada y de adopción de IA en todos los sectores. No obstante, advierta que la tecnología por sí sola no resuelve la mala gobernanza; una transformación digital eficaz requiere mejoras en la gestión, una cultura organizacional fortalecida y prácticas de gestión modernas en el sector público. Resaltó la necesidad de una base robusta de infraestructura para la economía digital, con planificación temprana de zonas para centros de datos de alta capacidad y sistemas energéticos, de refrigeración y seguridad confiables.