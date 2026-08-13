Nakashima acaba con el sueño de Jódar en Canadá

Brandon Nakashima puso fin al ascenso de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Canadá, logrando una victoria con autoridad, un saque efectivo y serenidad en los momentos cruciales. El estadounidense se impuso por 7-6, 6-4, avanzando así a su primera final de esta categoría, mientras el madrileño se quedó al borde de alcanzar un objetivo más ambicioso.

El encuentro dejó una imagen nítida: Jódar dio la cara, casi logra una remontada y llegó a salvar cuatro bolas de partido, pero Nakashima mantuvo siempre el control de su servicio en los momentos decisivos. Fue un enfrentamiento que se decidió por detalles, siendo el más significativo el saque del californiano, que le permitió resistir ante varios intentos de reacción de Jódar.

Un partido de márgenes muy finos

La semifinal en Montreal se presentó en un marco interesante: era la primera vez que ambos tenistas alcanzaban esta etapa en un Masters 1000. Jódar, de tan solo 19 años, estaba disfrutando de la mejor semana de su trayectoria; Nakashima, de 25, había estado mostrando un rendimiento sólido y cada vez más consistente en la pista rápida.

El desarrollo del partido fue complicado para el español. En el primer set, Nakashima apenas cedió cuatro puntos al saque durante gran parte del mismo y se mostró más efectivo en el tie-break. En el segundo set, Jódar tuvo oportunidades reales de volver a entrar en la pelea, pero el estadounidense se mostró resolutivo cada vez que el encuentro amenazaba con abrirse.

Resultado: Nakashima se impuso por 7-6, 6-4.

Nakashima se impuso por 7-6, 6-4. Duración: aproximadamente 2 horas y 2-3 minutos , según las fuentes consultadas.

aproximadamente , según las fuentes consultadas. Clave del partido: la consistencia del saque de Nakashima en los momentos críticos.

la consistencia del saque de Nakashima en los momentos críticos. Dato relevante: Jódar salvó cuatro match points antes de rendirse.

La lectura táctica del partido es clara. Nakashima ganó porque jugó con un estilo más directo, más agresivo y sin errores innecesarios. Jódar intentó alargar los intercambios y buscar una debilidad emocional en su rival, pero el estadounidense apenas se descompuso. En una semifinal como esta, eso tiene un valor casi tan alto como el de un break.

Lo que gana Nakashima y lo que deja Jódar

La victoria para Nakashima significa una confirmación de que ya no es solo un jugador prometedor, sino una verdadera amenaza cuando la pista juega a su favor. Reuters había comentado antes de la semifinal que el estadounidense venía en una racha muy positiva y su futuro en el ranking parece cada vez más claro. Ahora, se ha ganado un puesto en la final de un Masters 1000, reafirmando que su evolución ya no es solo una promesa, sino una realidad palpable.

Por su parte, Jódar se marcha de Montreal con una semana de gran valor competitivo. Su trayectoria en el torneo fue una de las narrativas más emocionantes de la cita canadiense, superando a rivales de renombre y colocándose en una situación que lo acerca a ser parte de la conversación sobre el top 10, aunque aún no del ranking oficial. La derrota es dolorosa, sin duda, pero el nivel demostrado durante el evento confirma que ya no es un visitante ocasional en los grandes escenarios.

Esta noticia también encaja en un panorama más amplio: Montreal ha dejado una semifinal que suena a cambio generacional y con un claro dominio estadounidense en la parte alta del cuadro. Antes del partido, muchos ya hablaban de una posible final completamente estadounidense, una señal de la profundidad que están alcanzando varios tenistas del país en la temporada veraniega.

Lo que puede pasar en la final

Nakashima aguardaba por Ben Shelton o Learner Tien, en una final que el torneo ya proyectaba como un enfrentamiento clave para evaluar el estado del tenis estadounidense ante el US Open. Si su oponente resultaba ser Shelton, el encuentro prometía ser una explosión de potencia; si lo era Tien, seguramente podría haber más estrategia y menos ruido. En cualquiera de los casos, el estadounidense llegaba con una ventaja que no se puede menospreciar: la confianza.

En cuanto a pronósticos, Nakashima no es el nombre más sonado en el cuadro, pero sí uno de los más difíciles de enfrentar. Su saque está funcionando a la perfección, su agresividad es constante y, cuando logra establecer el primer golpe, se le complica al rival el resto del partido. Las casas de apuestas suelen respaldar a los cañoneros que entran en su mejor momento. Aunque, a veces, se topan con una semana mágica de un joven que puede dar la campanada, porque el tenis a menudo se alimenta de esos momentos de sorpresas agradables.