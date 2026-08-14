Comienza la Liga 2026-27 y el Real Madrid de Mourinho va con todo

Este 14 de agosto de 2026 da el pistoletazo de salida a una temporada que se siente como un examen desde el primer minuto.

La Liga inicia su andadura con el Real Madrid de Mourinho en el punto de mira. La cuenta oficial de la competición ha publicado el calendario completo de LALIGA EA Sports 2026/27 y su inicio se ha fijado para el fin de semana del 14, 15 y 16 de agosto, donde el equipo blanco debutará en este arranque, tras un verano que ha dejado escaso margen para las excusas.

El panorama es claro: Mourinho ha regresado al banquillo del Madrid, ya ha comenzado su labor en Valdebebas y está preparando la pretemporada con una idea muy definida: un equipo compacto, alta tensión y una firme obsesión por competir desde el primer día.

La Liga empieza con una campaña condicionada por el Mundial y un calendario más ajustado de lo habitual, así que el margen de error será restringido, casi inexistente, en un torneo que no concede tregua.

Un comienzo señalado y calendario fraccionado

La temporada de Primera División dará inicio el 15 de agosto de 2026 y se extenderá hasta el 30 de mayo de 2027, de acuerdo con la información oficial y los medios que han desglosado el calendario. La jornada inaugural contará con varios partidos distribuidos a lo largo de los días, influenciados por el Mundial, y aunque el Real Madrid no será el protagonista del primer día, sí se presenta como uno de los grandes nombres en un inicio que ya mira hacia el futuro.

En este esquema, el debut liguero del Madrid se ha establecido finalmente en la visita al Espanyol, donde el equipo de Mourinho comenzará a jugar como visitante en un escenario exigente, que no es precisamente fácil para buscar rodaje. La idea es clara: arrancar con fuerza, no dejar escapar puntos y evitar que la temporada se transforme en una caza desesperada del líder, algo que en Chamartín suena más a sacrilegio deportivo que a otra cosa.

El Real Madrid de Mourinho: ambición, presión y memoria

La segunda etapa de Mourinho al frente del Real Madrid comienza con un contrato que se extiende hasta 2029 y con la sensación de que el club ha optado por una figura que genera un impacto inmediato, de aquellas que dividen opiniones, pero rara vez pasan desapercibidas. El técnico portugués ha tomado las riendas del trabajo en el campo y ha empezado a forjar un proyecto que, según las interpretaciones más comunes, busca regresar a la élite competitiva en España y dar un salto hacia Europa.

El gran interrogante no radica solo en el sistema, sino en la capacidad de convivir entre la exigencia y la paciencia. Mourinho necesita que el equipo adopte su estilo desde la jornada uno, pero la temporada 2026-27 llega con la clásica trampa del Madrid: ganar no es suficiente, hay que hacerlo con autoridad y, si es posible, ofreciendo espectáculo dosificado. Este detalle no es baladí: el calendario blanco incluye visitas complicadas, partidos de gran envergadura y una Champions League que volverá a marcar la carga física y mental del curso.

Qué se puede prever: favoritismo, apuestas y un margen muy ajustado

Las previsiones sitúan al Real Madrid entre los claros candidatos al título, pero el favoritismo en agosto siempre es algo apresurado, casi como una apuesta hecha antes de que el crupier reparta las cartas. Las casas de apuestas y las guías especializadas posicionan al club blanco en la primera línea del mercado junto al vigente campeón y al Barcelona, aunque esa imagen cambia rápidamente si el equipo sufre tropiezos en las primeras semanas o si los refuerzos tardan en adaptarse.

Una revisión del calendario ayuda a comprender por qué el inicio es crucial:

Fecha Partido Lectura 22 de agosto Espanyol – Real Madrid Debut competitivo de Mourinho en Liga 20 de septiembre Atlético – Real Madrid Primer gran test emocional 25 de octubre Barcelona – Real Madrid Clásico anticipado y verdadero termómetro 30 de mayo de 2027 Última jornada Posible cierre con todo en juego

Si el Madrid supera con éxito las primeras cinco o seis jornadas, la narrativa rápidamente se tornará favorable. De lo contrario, surgirán los fantasmas de siempre: ruido, urgencias y el conocido “proyecto” que se convierte en tema de sobremesa. En un equipo como este, la paciencia dura lo que tarda en llegar el siguiente mal resultado.

Claves deportivas del curso blanco

Inicio inmediato de máxima exigencia, con escaso margen para adaptarse.

de máxima exigencia, con escaso margen para adaptarse. Mourinho como timonel de un vestuario que debe responder a corto plazo.

como timonel de un vestuario que debe responder a corto plazo. Calendario comprimido debido al impacto del Mundial y los aplazamientos.

debido al impacto del Mundial y los aplazamientos. Alta competencia interna en un año repleto de Liga, Copa, Supercopa y Champions.

en un año repleto de Liga, Copa, Supercopa y Champions. Presión mediática constante que actúa casi como un rival adicional.

Curiosidades que son relevantes en agosto