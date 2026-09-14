Díaz Ayuso: «El GP de España de Fórmula 1 demuestra al mundo lo que los españoles somos capaces de hacer»

El circuito MADRING, levantado en el recinto ferial de IFEMA, ha escrito su primera página en la historia de la Fórmula 1 con un lleno absoluto: 353.000 personas abarrotaron las gradas durante todo el fin de semana para vivir el regreso de esta competición a la región tras 45 años de ausencia.

La victoria recayó en el italiano Kimi Antonelli, quien se convirtió en el primer piloto en ganar una carrera en este trazado semiurbano, consolidando su liderato en el campeonato.

Ayuso: “Esto demuestra lo que los españoles somos capaces de hacer”

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, no ocultó su satisfacción por el éxito organizativo del evento. En declaraciones a Telecinco, subrayó que este Gran Premio “es de todos” y destacó el impacto económico generado: más de 500 millones de euros en inversión, 80 millones en impuestos directos y decenas de miles de empleos creados. “Sobre todo, demuestra al mundo lo que los españoles somos capaces de hacer cuando nos dejan organizar eventos de gran magnitud”, afirmó la mandataria regional.

Queremos que el Gran Premio de España de Fórmula 1 de Madrid, #Madring, sea el mejor del mundo. Felicidades a la organización, a los equipos y a los aficionados. Orgullosos de recibir a miles de personas en nuestra comunidad. El año que viene, aún mejor. pic.twitter.com/TZoK7SSlio — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 13, 2026

Himno nacional con 100 artistas y transporte público a pleno rendimiento

La ceremonia de apertura contó con una interpretación solemne del himno de España a cargo de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), dirigida por Alondra de la Parra. Un total de 60 músicos y 40 voces se desplegaron en la parrilla de salida ante pilotos y autoridades.

En cuanto a la logística, Metro de Madrid superó las previsiones iniciales: hasta las 14:00 del domingo, más de 124.000 usuarios habían utilizado el suburbano para llegar al circuito, demostrando la capacidad del transporte público para gestionar grandes flujos de viajeros de forma rápida y segura.

Podio internacional y mirada al futuro

El podio del primer GP de España en Madring quedó conformado por Kimi Antonelli (Mercedes) en primera posición, seguido de Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren). El Rey Felipe VI estuvo presente en el evento y entregó el trofeo al ganador, subrayando la relevancia institucional de esta cita deportiva.

Ayuso ya ha marcado el siguiente objetivo: que Madring sea “el mejor Gran Premio del mundo” y ha avanzado que el año que viene será “aún mejor”