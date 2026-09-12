Madring se estrena con velocidad, famosos y precios de lujo

El primer día de pruebas del Gran Premio de España en Madring, celebrado este viernes, convirtió el nuevo circuito urbano de Madrid en el centro de todas las miradas. Mientras los monoplazas comenzaban a familiarizarse con el trazado situado junto a IFEMA, el paddock se transformó en una pasarela de pilotos, deportistas, celebridades y aficionados.

La jornada estuvo marcada por las primeras sesiones de entrenamientos libres, pero también por las escenas protagonizadas fuera de la pista. Carlos Sainz fue uno de los primeros pilotos en llegar y recorrió las instalaciones al volante de un buggy, acompañado por trabajadores de Williams. Fernando Alonso, por su parte, apareció junto a su pareja, Melissa Jiménez, y su hijo, al que paseó por el paddock en un cochecito. La imagen despertó la atención de los aficionados y de Stefano Domenicali, presidente de la Fórmula 1, que se acercó a saludar a la familia.

Beckham, fútbol y ambiente VIP

El paddock de Madring también reunió a numerosas personalidades del mundo del deporte y el espectáculo. Entre los rostros más conocidos estuvo David Beckham, que acudió al circuito madrileño para seguir de cerca el estreno de la Fórmula 1 en la capital española. El exfutbolista inglés se convirtió rápidamente en uno de los grandes focos de atención entre los invitados VIP.

Junto a Beckham, también se dejaron ver figuras vinculadas al fútbol español, como Éder Militão, además de otros deportistas y personalidades. El ambiente recordó que el Gran Premio no es únicamente una competición automovilística: también funciona como un gran acontecimiento social y empresarial.

La actividad en el paddock fue constante durante toda la mañana. Franco Colapinto llegó con su inseparable mate, mientras que Charles Leclerc y su pareja, Alexandra, también captaron la atención de los fotógrafos. La presencia del perro de Leclerc, un teckel de pelo largo llamado Leo, puso la nota más curiosa a la llegada de la pareja. Lando Norris y Oscar Piastri, por su parte, firmaron autógrafos antes de dirigirse a las instalaciones de McLaren.

Primeras pruebas sobre el trazado

En la pista, los equipos aprovecharon las dos sesiones de entrenamientos libres para recopilar información sobre un circuito todavía desconocido para los pilotos. La adaptación al asfalto madrileño, las frenadas y el comportamiento de los neumáticos fueron algunos de los principales objetivos de la jornada.

El estreno de Madring generó una expectación especial entre los pilotos españoles. Fernando Alonso y Carlos Sainz afrontaron por primera vez un fin de semana de competición en el circuito que acoge el Gran Premio de España en Madrid, ante un público especialmente pendiente de sus evoluciones.

Fuera de los garajes, el movimiento de aficionados fue intenso. La organización había preparado zonas de entretenimiento, música en directo, espacios de restauración y diferentes áreas de hospitalidad para los asistentes.

Comer y beber dentro del circuito

Los precios de la comida y la bebida fueron uno de los asuntos más comentados entre los aficionados. La organización no permite acceder al recinto con comida ni bebida propia, aunque sí existen fuentes de agua gratuitas e ilimitadas dentro del circuito.

La oferta básica incluye los siguientes precios:

Producto

Precio

Botella de agua 3,50 euros

Refrescos 4,50 euros

Cerveza Heineken, con o sin alcohol7 euros

Snacks y frutos secos Desde 3,50 euros

Postres Entre 3,50 y 7 euros

Patatas bravas Desde 8 euros

Patatas con bacon y salsa de queso 9 euros

Nachos con guacamole 11 euros

Perrito caliente 11,50 euros

Bocadillo vegano o de calamares 11,95 euros

Hot dog XXL Hasta 12,50 euros

Bocadillo de jamón de bellota o paleta ibérica 13,95 euros

Así, un espectador que compre una botella de agua, un refresco y un bocadillo puede superar con facilidad los 20 euros. La cerveza tiene un precio de 7 euros, mientras que los bocadillos más caros, elaborados con productos ibéricos, alcanzan los 13,95 euros.

Una experiencia distinta en el ‘hospitality’

La situación es diferente para quienes han adquirido entradas de hospitality. En estas zonas, la gastronomía está incluida en el paquete y ofrece propuestas más elaboradas, con restaurantes, barras libres, música y ubicaciones privilegiadas.

Algunos espacios cuentan con cocineros reconocidos, como Quique Dacosta, Paco Pérez o Paco Roncero, además de estaciones de cocina en directo y menús inspirados en la gastronomía española. El precio de estas experiencias puede llegar a los 3.500 euros por persona durante todo el fin de semana.

El primer viernes de Madring dejó, por tanto, dos caras bien diferenciadas: la de la competición, con los equipos poniendo a prueba sus monoplazas, y la del espectáculo, con Beckham, futbolistas, modelos, músicos y personalidades internacionales recorriendo un paddock convertido en escaparate mundial. Para los aficionados, el estreno también tuvo un coste: disfrutar de la Fórmula 1 en Madrid exigió pagar no solo la entrada, sino también una parte importante de la experiencia dentro del circuito.