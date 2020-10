Las cámaras cazan a Isco rajando de Zidane: «Si me tiene que cambiar salgo en el minuto 50 y si me mete es en el 80»

Las cámaras de Movistar+ cazaron a Isco Alarcón, el jugador del Real Madrid fue pillado mientras manifestaba su descontento por el trato que recibe de Zidane.

«Si me tiene que cambiar, me cambia en el minuto 50 o en el 60 de partido, a veces en el descanso. Si me tiene que meter, me mete en el 80», afirmó el malagueño. Marcelo al escucharlo suelta unas buenas carcajadas y Modric no pudo evitar la sonrisa