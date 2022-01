El fichaje más caro de la historia del Barça se marcha tras pasar ‘sin pena ni gloria’ por el club

El FC Barcelona ha logrado al fin encontrar acomodo para Philippe Coutinho. Tras varias semanas de intenso trabajo, el club catalán ha conseguido alcanzar un acuerdo con el Aston Villa, conjunto inglés en el que el brasileño actuará como cedido durante lo que resta de temporada.

La presencia de Steven Gerrard en el banquillo de ‘Villa Park’ ha resultado decisiva para que todas las partes hayan dado el visto bueno a la operación. El técnico, que llegó a jugar con Cou durante su última etapa como futbolista en el Liverpool, ha garantizado al canarinho un papel decisivo en sus planes.

Eso sí, el préstamo del centrocampista no es más que un remiendo, ya que en el documento firmado no se incluye ninguna opción de compra obligatoria. Por tanto, si no termina de asentarse en tierras inglesas, el jugador volverá al Camp Nou el verano que viene (su contrato expira en junio de 2023).

En cualquier caso, tras dar salida al brasileño, el Barça podrá inscribir ya a un Ferran Torres cuya participación con el primer equipo aún quedaba a expensas de la capacidad del club para aligerar su masa salarial.

El paso de Coutinho por la Ciudad Condal deja mucho que desear. El ex del Liverpool llegó al Barça en enero de 2018, como el fichaje más caro de la historia del club (120 millones de euros más 40 en variables), y no ha llegado a cumplir las expectativas generadas por su fichaje. Si su valor de mercado llegó a alcanzar los 150 kilos en octubre de aquel 2018, ahora mismo la web especializada Transfermarkt le otorga un valor de 18 millones, lo que habla a las claras de la devaluación de un futbolista que estaba llamado a triunfar en el Camp Nou.

Será esta su segunda salida del Barcelona, ya que en la temporada 2019-20 fue cedido al Bayern de Múnich, con el que ganó la Champions participando en el 2-8 al Barça, anotando los dos últimos goles de la tremenda goleada bávara.