Un juvenil del Manchester asusta a un Atlético que pudo certificar la eliminatoria

Enorme partido del Atlético partido del Atlético de Madrid que dominó el encuentro desde el comienzo con un tempranero gol de Joao Félix con un cabeceo infranqueable en el corazón del área tras un centro de Lodi desde la banda izquierda en el minuto siete. El portugués pudo certificar la eliminatoria en la ida desde el Wanda Metropolitano y no tener que jugarse la clasificación a cuartos de final en el partido de vuelta el próximo 15 de marzo en Old Trafford, llegando a tener dos largueros muy cercas de la portería el conjunto del Cholo Simeone. El Atleti mereció más, que logró realizar el mejor partido de la portería, pero dejó corto el resultado con un empate que no se ajusta a la realidad del encuentro disputado. El Teatro de los Sueños dictará sentencia.

El Manchester United no logró ningún tiro a puerta en los primeros 80 minutos hasta que Elanga cruzó un balón tras el buen pase de Bruno Fernandes. Significaba el segundo partido del juvenil sueco de 19 años en la Champions League, consiguiendo su primer tanto en la competición europea.

31 años después el equipo inglés volvía a la casa del equipo colchonero, siendo la primera vez en el Estadio Vicente Calderón. En esta ocasión en un coliseo rojiblanco repleto, con unos 3.000 ingleses en el fondo norte y un espectacular mosaico de 55.000 cartulinas. Lo cierto es que el partido no pudo empezar mejor para los nuestros, con un aviso de João Félix, que disparó desde la frontal pero no encontró portería cuando se cumplía el minuto 5. Pero dos después llegaría el éxtasis con el primer gol de la noche.

Tras un saque de esquina, Lodi recuperó el esférico en la mitad del campo inglés, levantó la cabeza, vio a João Félix y le puso un caramelo envenenado que el luso se encargó de cabecear al palo derecho y el balón se alojó en la red. Locura en las gradas. El Atlético había entrado enchufado en el partido y lograba adelantarse en el marcador. El United tardó en reaccionar y hasta el cuarto de hora no llegaría a las inmediaciones del área con un disparo de Bruno Fernandes que tocó en un defensor rojiblanco y salió muy cerca del palo izquierdo de la meta de Oblak.

El equipo se mostró firme en defensa, muy solidario, trabajador y cada vez que había oportunidad a buscar la meta rival. Así, al borde de la media hora, los mismos protagonistas del gol intentaron la jugada. Centro de Lodi y remate de João Félix que salió desviado. Poco después, en el 34, era Lodi el que remató al lateral de la red de la meta de De Gea. Y, en el 37, disparo de Ronaldo desviado. Justo antes del descanso, nueva oportunidad rojiblanca. De nuevo un centro de Lodi desde la izquierda con cabezazo forzado de Vrsaljko que se estrelló en el larguero. Con esa jugada se llegaría al descanso.

La segunda mitad no tuvo tan claro color rojiblanco, aunque faltaron las ocasiones como en la primera. Sin embargo, en el primer disparo a puerta del Manchester United llegaría el gol del empate. Un pase en profundidad de Bruno Fernandes lo cruzó Elanga para poner un resultado injusto por lo que se había visto en el partido. En el 87, Griezmann estrelló un balón en el larguero. Ahí se esfumó la victoria, que habría sido un resultado más acorde con lo visto sobre el terreno de juego. El próximo 15 de marzo, la vuelta en Old Trafford.

Ficha de partido: