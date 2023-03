El Real Madrid no puede contra uno de los peores Barça de la década y Pedrerol pega a Xavi un zasca brutal

Fue uno de los peores Clásicos de los últimos tiempos. Porque, desgraciadamente, fue un tostón de partido.

El Real Madrid tocaba, y tocaba, y tocaba… pero nada. Ni un tiro a puerta en todo el partido. Por su parte, uno de los peores Barça de la década, encerrado en su área. Eso que tanto criticaba Xavi, el erudito del fútbol, lo llevó a la práctica el pasado jueves 2 de marzo a las 21.00 horas en el Santiago Bernabéu.

El equipo de Carlo Ancelotti encerró en su campo a su rival en buena parte del encuentro. Tuvo mucho balón, mucho más del que suele necesitar para herir a su contrincante. Pero esta vez, con tanta bola, no inquietó nunca a un Ter Stegen que lo más parecido que tuvo a un tiro en contra a puerta fue un centro envenenado de Fede Valverde.

Cuatro saques de esquina y 20 minutos de asedio se tradujeron en prácticamente cero peligro para un Barça que, casi en su primera salida a campo contrario, encontró el gol. Un error de Camavinga tras recibir el balón en campo propio en el minuto 26 provocó un contragolpe de Kessié, que se plantó en área pero su chut fue parado por Courtois. Pero la suerte no estuvo del lado blanco en esa jugada y, en el mismo rechace, fue Militao quien metió el balón en su propia portería.

Los blancos me recordaron excesivamente a la España de octavos frente a Marruecos en Catar. Tanto balón y tanta posesión pero para nada. Solo para maquillar los números. Porque los 65% de posesión no significa que hubo asedio. Para nada. Llegaban a tres cuartos de campo contrario pero, sin profundidad, y poniendo centros a la nada Benzema pasó inadvertido y continúa haciendo una temporada que deja mucho que desear, más un Vinícius parado excelentemente por el azulgrana Araújo, el Madrid se quedaba sin ideas.

El Barça, mientras tanto, se refugiaba en el área para, con muchas menos incursiones en ataque, crear más sensación de peligro. Ansu Fati, de hecho, despejó involuntariamente un remate de Kessié que podría haber sido el 0-2 en una de las pocas pero comprometidas contras a la que sometió a su rival. Luego entró el chaval del Castilla Álvaro Rodríguez, autor del tanto del empate en el derbi del pasado fin de semana, pero, sorprendentemente, los blancos ya no ponían balones a la olla. Y eso que el uruguayo supera el 1’90.

Josep Pedrerol y el zasca a Xavi

Este Clásico tan rollo fue el tema principal de las tertulias deportivas. En El Chiringuito, cómo no, se trató y Josep Pedrerol propinó un zasca colosal a Xavi, el amante de la posesión y del tiki-taka, pero que ordenó a sus 11 jugadores encerrarse en su propio área a defender el resultado. Al estilo Cholo Simeone. Por ahí iba el alegato del presentador:

«Es una contradicción que Xavi nos vendió una historia cuando llegó y ahora está aprendiendo cómo es el fútbol. Que no es lo que predica si no lo que pasa en un campo. ¿Xavi es mejor entrenador ahora que cuando llegó? Antes contaba una cosa y ahora la ha cambiado. Era una cosa muy bonita pero no la ha sabido llevar a la práctica. Y se ha demostrado que Xavi para ganar tiene que jugar como los demás y no pasa nada por reconocerlo. Xavi ahora, por fin, es humano. Antes vendía una milonga y ya está».

😮 "XAVI ES HUMANO… Antes vendía milongas…" 💥 @jpedrerol aplaude el 'cómo' del triunfo culé en #ChiringuitoClásico pic.twitter.com/bbT0fYjmhT — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 3, 2023

Juanma Rodríguez tira de ironía para tumbar el discurso de Xavi

Anteriormente a Pedrerol, Juanma Rodríguez, tertuliano habitual del programa, entró como de costumbre: con su sentido del humor e ingenio para atacar duramente al Barça y a Xavi.

«Xavi ha metido atrás con diez ‘Xavinetas’, siete autobuses y todo el equipo de extras de ‘El Señor de los anillos’. Aquí el problema son las palabras. Porque si eso lo haces y luego lo llamas solidaridad pero llevas 25 años soltando el rollo del sistema y del juego… Si no eres solidario no ganas 14 Copas de Europa. A mí me daría vergüenza ganar un partido como se ha ganado hoy si me he tirado 25 años subido al púlpito recitando el catecismo de lo que es el buen fútbol y cuál es el malo. Y de quiénes van al cielo o al infierno. Y Lobo carrasco como San Pedro: ‘Este pa’ arriba, este pa’ abajo’. A mí me daría vergüenza ganar así. Tú, Lobo, criticaste a Mourinho«.