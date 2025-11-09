Lewandowski revive al Barça bajo la lluvia de Vigo

El FC Barcelona se marcha al parón con tres puntos vitales tras imponerse 2-4 a Celta en Balaídos, un campo nada sencillo y bajo una intensa lluvia que marcó el ritmo del encuentro. El principal protagonista fue Robert Lewandowski, autor de tres de los cuatro tantos azulgranas y clave en la victoria de los de Flick, que además aprovecharon el empate del Real Madrid en Vallecas para acercarse a la cabeza de LaLiga.

El partido arrancó con mucha intensidad: primeros diez minutos de vértigo y llegadas en ambas áreas. El Barça se adelantó tras un penalti por mano de Marcos Alonso, sancionado por el VAR, que Lewandowski convirtió en gol pese a la estirada de Radu. Poco después, Rashford tuvo cerca el segundo pero el guardameta del Celta evitó el tanto con una gran intervención; en la jugada siguiente, Sergio Carreira igualó para los locales al aprovechar una asistencia de Borja Iglesias.

El encuentro mantenía un ritmo altísimo y ambos equipos generaban ocasiones claras. Rashford volvió a rozar el gol, esta vez estrellando el balón en el poste. El rechace lo cazó Lewandowski, pero Radu volvió a lucirse. El Barça recuperó la ventaja poco después, con el propio Lewandowski marcando tras un gran pase de Rashford.

Celta, lejos de rendirse, empató gracias a Borja Iglesias, que batió por alto a Szczesny tras una asistencia de Jutglà y un despiste defensivo. El Barça apuró el último minuto de la primera parte y Lamine Yamal, tras un pase de Rashford que desvió Moriba, puso el 2-3 antes del descanso.

En la segunda mitad bajó el ritmo. El Celta perdió fuelle, el Barça controló la posesión y gestionó la ventaja. Giráldez buscó alternativas desde el banquillo con Bryan Zaragoza y luego Aspas, pero el resultado no cambió la dinámica. A falta de veinte minutos, Lewandowski firmó su tercer gol tras un córner servido por Rashford, cerrando el partido. Lamine rozó el quinto, pero el balón dio en el palo.

El Barça se mantiene en la pelea liguera, a tres puntos del Real Madrid. Un partido resuelto por Lewandowski y una actuación sólida de los de Flick en un Balaídos que sigue sin ver ganar a su equipo en casa esta temporada.