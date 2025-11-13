Messi: “Sueño con volver a vivir en mi casa de Castelldefels”

Lionel Messi volvió a hablar desde el corazón. En Miami, bajo el sol de Florida, el campeón del mundo concedió una entrevista al diario Sport en la que reconoció lo que hace tiempo se intuía: Barcelona sigue siendo su hogar emocional.

“Extrañamos mucho Barcelona. Los nenes, mi mujer… siempre hablamos de volver. Tenemos nuestra casa, todo, y es lo que deseamos”, confesó con la serenidad de quien lleva la nostalgia a flor de piel.

El pasado domingo, el ’10’ sorprendió con una breve visita al nuevo Spotify Camp Nou. Caminó unos metros por la que fue su casa durante más de 20 años, y la ciudad se estremeció. En esos mismos vestuarios, en césped de gloria, Messi construyó una de las eras más legendarias de la historia del fútbol: diez Ligas, cuatro Champions League, tres Mundiales de Clubes y el icónico sextete de 2009 con Pep Guardiola.

La historia tuvo un desenlace amargo. El verano de 2021 lo obligó a un adiós inesperado, entre lágrimas, ante la imposibilidad del club de renovar su contrato por las restricciones económicas impuestas por LaLiga. “Me quedó una sensación rara por cómo se dio todo. No me fui como lo imaginaba, después de toda la vida ahí, sin público por la pandemia. Fue muy duro”, recordó.

Su marcha cerró un capítulo, pero no el sentimiento. A cuatro años y medio de aquella despedida, Messi sigue recibiendo muestras de cariño desde Barcelona.

“Cuando me llegan mensajes o gestos de la gente, me agarra mucha emoción. Ese amor va a durar siempre”, explicó.

Y no exagera: son miles los aficionados que aún esperan su regreso, aunque sea simbólico, al templo azulgrana.

A sus 38 años, el rosarino no piensa aún en colgar las botas. En el Inter Miami disfruta del fútbol con menos presión, pero con la misma pasión que lo llevó a la cima. Además, ya piensa en su cita con la historia: el próximo verano podría disputar su sexto Mundial, una especie de epílogo dorado tras haber alcanzado la gloria en Qatar 2022.

El día en que Messi decida retirarse, Barcelona lo esperará. Porque para la ciudad, para el club y para su gente, la número 10 siempre estará reservada para él. Mientras tanto, el niño que llegó desde Rosario con un sueño y se convirtió en leyenda sigue mirando hacia Castelldefels, hacia ese rincón donde empezó todo.