Cuándo, dónde y cómo ver por TV el Real Madrid vs Manchester City de esta jornada de Champions

De vida o muerte.

Deportiva, pero crucial.

Este miércoles 10 de diciembre de 2025, el Santiago Bernabéu se engalana nuevamente para una velada de Champions que familiarmente ya conocemos, pero que esta vez presenta un añadido especial: Real Madrid – Manchester City y un banquillo local que arde en tensiones.

No solo hay puntos en disputa; para muchos, está en juego un proyecto entero y un entrenador, Xabi Alonso, que parece caminar sobre una cuerda floja que cruje con cada tropiezo.

El equipo llega debilitado, la afición está inquieta y la directiva observa todo con mirada fría. En este escenario, aparece el City de Pep Guardiola, ese rival incómodo que suele convertir las noches importantes en verdaderos exámenes finales.

La Champions ha sido históricamente un refugio para el Madrid, pero esta vez el eco en el Bernabéu sugiere un claro mensaje: “o reaccionas hoy, o mañana es otro día para cambiar”.

Cuándo se juega el Real Madrid – Manchester City

Este encuentro corresponde a la sexta jornada de la fase liga de la Champions League 2025-26.

Día: miércoles 10 de diciembre de 2025

miércoles Hora en España (peninsular): 21:00

Estadio: Santiago Bernabéu (Madrid)

(Madrid) Árbitro principal: el francés Clément Turpin

En este nuevo formato de fase liga, el Real Madrid se encuentra bien posicionado tras sumar 12 puntos, logrando tres victorias en sus primeros encuentros europeos, a pesar del tropiezo sufrido en Anfield. Por su parte, el Manchester City acumula 10 puntos, situándose noveno en la tabla provisional tras perder su último partido europeo contra el Bayer Leverkusen.

Aunque ambos equipos tienen casi asegurada su clasificación, el ambiente convierte este partido en una final. No tanto por la clasificación, sino por la tensión palpable en Chamartín.

Dónde y cómo ver por TV el Real Madrid – Manchester City en España

Para aquellos aficionados que prefieren relajarse en su sofá y desconectar del ruido administrativo, surge una pregunta sencilla: ¿dónde se puede ver el partido?

En España, la retransmisión será:

Televisión de pago (principal): Movistar+ Liga de Campeones

Otros diales de Movistar+ vinculados: Movistar Plus+ (M7) y canales relacionados con la oferta Champions como M+ Liga de Campeones (M60 / O115) , M+ Liga de Campeones 4 (M180 / O276) y LaLiga TV Bar para bares y restaurantes.



Varios medios deportivos españoles han confirmado que el duelo se podrá seguir “en directo a través de Movistar+”, ofreciendo cobertura completa antes y después del encuentro, así como análisis detallados.

Para quienes prefieran seguirlo a través de la radio o mediante texto:

Habrá cobertura en tiempo real y narraciones disponibles en medios deportivos generalistas como Marca, así como emisoras especializadas que ofrecerán información sobre alineaciones, polémicas y reacciones.

Cómo ver el Real Madrid – Manchester City fuera de España

En Estados Unidos, este encuentro también se perfila como uno de los grandes partidos del día en Champions.

Hora de inicio: 15:00 ET 14:00 CT 12:00 PT

Plataformas y canales recomendados: DAZN Paramount+ Fubo Sports , con opciones tanto en español como en inglés.



En otros mercados europeos se repite esta tendencia: plataformas de pago con derechos para emitir partidos de Champions ofrecen señal en alta definición dentro de su programación habitual.

El partido como ultimátum: Xabi Alonso ante una prueba crucial

Lo que convierte este Real Madrid – City en algo más que un simple partido es la situación crítica que atraviesa Xabi Alonso. El técnico donostiarra llega “muy tocado”, habiendo logrado solo una victoria en las últimas cinco jornadas de Liga, haciendo que su equipo pase rápidamente de liderar la competición a estar cuatro puntos por detrás del Barça en menos de un mes.

La derrota por 0-2 ante el Celta ha sido el punto culminante. Tras ese encuentro, los directivos del club mantuvieron una reunión nocturna donde debatieron abiertamente sobre si debía continuar al frente del equipo o no. De esa cita surgió una conclusión incómoda: enfrentarse al Manchester City es su última gran oportunidad real para demostrar su valía.

En las últimas semanas han surgido tres factores que han llevado a Alonso a esta situación crítica:

Una creciente ruptura con parte del vestuario: se nota una relación deteriorada con algunos jugadores clave, lo cual suele ser una sentencia a medio plazo dentro del club blanco.

La falta de una identidad futbolística clara: se le critica no haber logrado establecer un estilo reconocible hasta ahora, pese a ser conocido como un técnico estratégico.

Distancia con los aficionados: existe un clima “frío” entre los socios y él, lo cual preocupa especialmente dentro del club.

A pesar de todo esto, Xabi Alonso mantiene un discurso sereno ante los medios. Ha afirmado sentirse “respaldado” tanto por los jugadores como por la directiva, subrayando que hay que estar “preparado para estas situaciones”. En la víspera del partido aseguró que su equipo está “unido y convencido” sobre sus posibilidades ante el City, enfocándose únicamente en lo deportivo.

El contraste es notable: mientras él apela a la unidad del grupo, desde fuera se percibe un vestuario dividido y una directiva indecisa entre aguantar o actuar ya.

El futuro incierto para Xabi Alonso… y la sombra inquietante de Zidane

Si finalmente el Real Madrid pierde contra el Manchester City, las cosas podrían complicarse notablemente. Desde hace días circula entre los círculos cercanos al club que otra imagen negativa europea —o incluso una “hecatombe”, según algunos— podría poner fin al ciclo actual bajo las órdenes de Alonso.

Ya han comenzado a mirar hacia posibles sustitutos:

Uno de los nombres más mencionados es sin duda el de Zinedine Zidane , quien figura entre las preferencias recogidas por varias informaciones relacionadas con las decisiones del club.

, quien figura entre las preferencias recogidas por varias informaciones relacionadas con las decisiones del club. También está sonando fuerte el nombre de Jürgen Klopp , otro perfil atractivo para los altos mandos del club.

, otro perfil atractivo para los altos mandos del club. En cuanto a soluciones interinas inmediatas surgen nombres internos como los exjugadores Álvaro Arbeloa o Santiago Solari, aunque hay dudas sobre si realmente serían capaces de ofrecer soluciones duraderas para esta plantilla.

La figura de Zidane es particularmente intrigante. Por un lado, parece ser uno de los nombres más deseados por parte de Florentino Pérez si finalmente hay un cambio. Por otro lado, desde entornos próximos al club se ha indicado que él no tiene intención alguna de regresar al banquillo blanco por tercera vez. La distancia entre deseo y realidad resulta abismal.

De todos modos, dentro del club se repite constantemente que no desean despedir a Xabi Alonso… salvo que no haya otra opción posible. Y “opción” dentro del Madrid suele traducirse como resultados positivos. Una derrota clara ante el City o una segunda caída consecutiva frente a ingleses o Alavés podría acelerar esa decisión drástica.

Mientras tanto, Alonso se aferra a una idea muy propia del fútbol: “en este deporte todo puede cambiar rápidamente”. Si logra vencer al City mostrando una buena versión colectiva, podría cambiar completamente la narrativa. Al menos hasta que llegue otro tropiezo.

Contexto deportivo: estadísticas recientes y un clásico moderno

Este duelo se ha convertido ya en un clásico contemporáneo dentro del torneo europeo. Será la ___ vez que ambos equipos se enfrenten, manteniendo un balance sorprendentemente equilibrado: cinco victorias para cada uno junto con cinco empates. Además es ya la quinta temporada consecutiva donde coinciden en esta competición máxima.

Algunos datos recientes destacan lo tenso del ambiente:

El Real Madrid solo ha conseguido sumar tres victorias en sus últimos ocho partidos disputados entre todas las competiciones.

En Liga ha pasado rápidamente de liderar sin problemas a ocupar ahora el segundo puesto, cuatro puntos por detrás del FC Barcelona.

Sin embargo, su rendimiento europeo ha sido más sólido; suman ya 12 puntos durante esta fase liga gracias a triunfos ante rivales como Marsella, Kairat Almaty, Juventus y Olympiacos.

El Manchester City llega con esos mismos diez puntos tras ganar al Nápoles, Villarreal y Dortmund; además empató contra Mónaco pero perdió recientemente frente al Bayer Leverkusen habiendo alineado rotaciones significativas por parte Guardiola durante ese encuentro.

El City aterriza en Madrid buscando asegurar su clasificación directa mientras busca aprovecharse del momento crítico vivido por su rival histórico. El Bernabéu espera convertir nuevamente esas noches difíciles en gestas memorables.

Curiosidades sobre el Real Madrid – Manchester City y sus protagonistas

Será ya la quinta temporada consecutiva donde ambos equipos coincidan en fase eliminatoria; esta rivalidad moderna ha adquirido tintes casi tradicionales dentro del torneo europeo.

El balance histórico muestra igualdad entre ambos (5 victorias cada uno junto con cuatro empates), reflejando mayor equidad entre ellos respecto a lo que podría sugerir su peso histórico individualmente hablando.

La reciente derrota liguera ante Celta provocó esa reunión nocturna de emrgencia en el conjunto blanco.

Dentro del entorno se ha llegado incluso a calificar a Xabi Alonso como “el entrenador con menos apoyos” desde tiempos recientes dentro del club merengue si consideramos aspectos sociales.

A pesar de que varios medios sitúan a Zidane como el principal candidato para sustituirle eventualmente en caso de un despido, otras voces insisten firmemente acerca de que el francés no contempla regresar nuevamente.

El City llega tras perder recientemente ante Leverkusen, utilizando rotaciones significativas; muchos interpretan esa decisión estratégica como un ensayo previo antes de enfrentar su viaje al Bernabéu.

En el club de Chamartín cada temporada se mide según los títulos logrados, y las dudas emergen tras cada rueda prensa. Este enfrentamiento contra el Manchester City puede representar simultáneamente un examen riguroso, un juicio severo e incluso, una posibilidad redentora para el DT vasco. Como siempre, será únicamente el balón quien decida qué camino tomarán los clubes que encabezan los técnicos españoles.