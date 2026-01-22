Champions: Sin gol y sin Julián, no hay top’8 para el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid vivió un auténtico calvario en el infierno turco del Galatasaray.

Un gol tempranero de Giuliano Simeone generó esperanzas, pero un autogol de Marcos Llorente dejó todo en tablas y con un regusto amargo.

Sin la presencia de Julián Álvarez, que se quedó en Madrid por una lesión, los rojiblancos fallaron en la definición. Ahora, dependen de resultados ajenos para poder alcanzar el top’8 de la Champions League.

La fase de liga avanza hacia su desenlace tras la jornada 7, que tuvo lugar el 21 de enero de 2026. Ocho equipos se encuentran empatados a 13 puntos, luchando por posiciones que marcan la diferencia entre acceder directamente a octavos o tener que enfrentarse a playoffs.

El Atlético, con +3 en diferencia de goles, ocupa la duodécima plaza provisional y se prepara para recibir al Bodø/Glimt en el Riyadh Air Metropolitano. Necesitan ganar, pero una goleada y los tropiezos de otros serán fundamentales.

Diego Simeone formó un once con bajas significativas. La ausencia de Julián Álvarez, el goleador argentino, se notó en ataque. A pesar de que su hijo, Giuliano Simeone, abrió el marcador en la primera mitad con un remate astuto, la defensa se despistó y Llorente terminó desviando un centro hacia su propia portería. El ambiente hostil del Galatasaray apretó las tuercas y evitó la derrota colchonera, pero dejó al Atlético al borde del precipicio.

La clasificación es un auténtico caos, propio de esta renovada Champions, que cuenta con una fase de liga compuesta por 36 equipos. Los ocho primeros acceden directamente a octavos; del noveno al 24º lugar, playoffs; y los demás se van a casa. Aquí está el top’15 actualizado:

Pos. Equipo Puntos DG 1 Arsenal 21 +18 2 Bayern 18 +13 3 Real Madrid 15 +11 4 Liverpool 15 +6 5 Tottenham 14 +8 6 PSG 13 +10 7 Newcastle 13 +10 8 Chelsea 13 +6 9 Barcelona 13 +5 10 Sporting 13 +5 11 Man. City 13 +4 12 Atlético 13 +3 13 Atalanta 13 +1 14 Inter 12 +6 15 Juventus 12 +4

Simeone es consciente del rompecabezas que representa esta edición de la Champions. El nuevo formato ha equilibrado las fuerzas: el Athletic, con solo ocho puntos hasta ahora, ha resurgido en Bérgamo y depende únicamente de sí mismo ante el Sporting de Lisboa. Por su parte, el Villarreal ya ha quedado eliminado tras sumar solo un punto. En este sentido, tanto el Madrid, como el Barça y el propio Atlético luchan por conseguir ventaja en casa durante los playoffs, algo crucial para evitar enfrentamientos complicados.

El impacto económico también juega un papel importante. Clasificarse directamente a octavos significa sumar millones en premios UEFA, algo vital para las aspiraciones del club colchonero. Mirando hacia adelante, la jornada ocho del próximo 28 de enero será decisiva. El Atlético no solo necesita ganar sino también esperar que otros equipos no sumen tres puntos más. La situación es pura incertidumbre.

Hasta ahora los rojiblancos han anotado dieciséis goles mientras han encajado trece en siete partidos; es un balance aceptable aunque superado por quienes con los mismos puntos tienen mejor renta goleadora.