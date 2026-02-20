El Real Madrid entrega pruebas a la UEFA por el caso de racismo contra Vinícius Jr. en Lisboa

El Real Madrid ha dado un paso al frente en el escándalo que sacude la Champions League. El club blanco confirmó este jueves que ha remitido a la UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el martes en Lisboa, durante el partido contra el Benfica, marcado por las acusaciones de racismo de Vinícius Jr. hacia el futbolista argentino Gianluca Prestianni.

En un comunicado contundente, la entidad presidida por Florentino Pérez subrayó que ha “colaborado activamente con la investigación abierta por la UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante el partido”, y reiteró su compromiso de “trabajar sin descanso para erradicar el racismo, la violencia y el odio del deporte y de la sociedad”.

El Real Madrid también expresó su agradecimiento por el apoyo unánime recibido hacia Vinícius Jr. desde distintos ámbitos del fútbol mundial, incluyendo jugadores, clubes y federaciones, que una vez más se han movilizado ante un nuevo capítulo de discriminación racial en los terrenos de juego.

El organismo europeo, por su parte, anunció la apertura de una investigación formal por “comportamiento discriminatorio” tras la denuncia del jugador brasileño, quien asegura que Prestianni lo llamó “mono” durante la victoria del Madrid (1-0) en el Estadio da Luz. El futbolista argentino respondió negando “categóricamente” la acusación y defendiendo su inocencia en redes sociales.

Sin embargo, la polémica crece. Kylian Mbappé respaldó públicamente la versión de Vinícius, mientras varios vídeos difundidos en medios españoles y redes sociales mostraron insultos y gestos racistas de aficionados portugueses en las gradas, lo que justificaría el uso del plural —“episodios inaceptables”— en el comunicado madridista.

Fuentes cercanas al club aseguran que las pruebas remitidas incluyen imágenes, grabaciones de audio y testimonios directos de jugadores y miembros del cuerpo técnico, material que podría resultar determinante en la investigación.

La UEFA, que suele ser estricta en sanciones por comportamientos racistas, podría actuar con rapidez e imponer medidas ejemplares tanto contra el jugador implicado como contra el Benfica, si se confirma la veracidad de los hechos.

Este nuevo episodio vuelve a poner el foco sobre el racismo en el fútbol europeo, un problema que Vinícius ha denunciado reiteradamente en LaLiga y que ahora regresa al escenario continental. En el entorno del jugador, fuentes aseguran que el brasileño está “dolido, pero decidido” a seguir alzando la voz.

Mientras tanto, el Real Madrid mantiene su postura firme: proteger a su futbolista y presionar a las instituciones para que las palabras se transformen en sanciones reales. El caso está abierto y promete tener repercusión no solo deportiva, sino social y política, en el corazón del fútbol europeo.