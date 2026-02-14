El Madrid ruge en San Valentín y le propina una paliza al invicto ‘txuri-urdin’

En un Santiago Bernabéu capotado y vibrante, el Real Madrid de Álvaro Arbeloa realizó una exhibición de carácter y pegada ante una Real Sociedad que llegaba invicta en nueve partidos bajo el mando de Matarazzo. Los blancos, sin un Mbappé descansado por precaución de cara a Lisboa, se impusieron 4-1 con un fútbol intenso, solidario y concentrado, rompiendo la racha txuri-urdin y colocándose líderes provisionales de LaLiga.

El pitido inicial pilló al Madrid presionando alto pero impreciso, permitiendo que Oyarzabal probara a Courtois con una falta peligrosa. No perdonaron los locales: en el minuto 5, un centro milimétrico de Trent Alexander-Arnold encontró la puntera oportuna de Gonzalo García, que desvió lo justo para inaugurar el marcador ante la estirada inútil de Remiro. «Gonzalo pega primero», y el Bernabéu ya rugía.

La Real Sociedad no se achicó y equilibró en el 21′ con un penalti clarísimo cometido por un Huijsen errático sobre Yangel Herrera; Oyarzabal, frío como siempre, batió a Courtois por el centro. Pero el Madrid respondió con la misma medicina: Vinicius, regateador endiablado, destruyó y transformó el 2-1 desde los once metros con una paradinha magistral. El tercero llegó en el 31′, obra de una jugada colectiva coronada por el toque sutil de Fede Valverde, asistido por Carreras, que vendió un primer tiempo de infarto (3-1).

Tras el descanso, Vinicius sentenció de penalti en el 48′ otra falta de Aramburu, que no pudo con el ‘7’ brasileño en un duelo desigual. Arbeloa rotó con cabeza –Carvajal, Alaba, Brahim, Ceballos y el joven Cestero– preservando fuerzas para el duelo contra el Benfica de Mourinho, mientras Courtois salvaba un susto de Carvajal. La Real maquillaría en vano con un gol anulado por offside a Oskarsson, pero el Madrid controló con oficio, disfrutando de un Vinicius estelar (doblete y galones sin Mbappé), un Gonzalo desatado y un Valverde box-to-box impecable.

Tres puntos de oro que inyectan confianza tras tropiezos en Benfica, Rayo y Mestalla. Trent brilla en ataque, Rüdiger apuntala la zaga y hay vida sin el francés: el Madrid va de los resultados al juego, octava victoria liguera seguida y liderato hasta el lunes. La Real, tras su paliza copera en Bilbao, se desinfló sin defender ni atacar.