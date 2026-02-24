Dónde, cómo y cuándo ver por TV el Atlético de Madrid vs Brujas de Champions

El Atlético de Madrid se enfrenta esta tarde a uno de esos partidos que marcan un rumbo.

A partir de las 18:45 horas, el equipo colchonero se medirá al Club Brujas en el Metropolitano, en la vuelta de los playoffs de la Champions League 2025-26.

La misión es clara: resolver una eliminatoria que quedó empatada 3-3 tras el primer encuentro en Bélgica. Los hombres de Diego Simeone llegan con la necesidad imperiosa de avanzar, mientras que los belgas no son un adversario cualquiera. Han demostrado tener una capacidad ofensiva capaz de poner en aprietos a cualquier defensa.

El empate en el partido de ida reflejó a la perfección lo que ha sido esta eliminatoria: un Atlético que comenzó dominando gracias a los goles de Julián Álvarez y Ademola Lookman, pero que vio cómo su rival reaccionaba y lograba igualar con tantos de Onyedika y Tresoldi. Un autogol de Ordóñez y un gol de Tzolis en el tramo final sellaron el resultado final.

Esa remontada por parte del Brujas no fue mera casualidad, sino resultado de una actitud combativa que los colchoneros no pueden permitirse repetir en su casa.

Un Atlético irregular que necesita certezas

La temporada 2025-26 ha sido un camino lleno de altibajos para los rojiblancos. A pesar de haber ganado 4-2 al Espanyol en su último partido, las estadísticas generales muestran a un equipo que aún busca su mejor versión. La llegada de Lookman ha inyectado energía al ataque, sumando cuatro goles y dos asistencias en seis encuentros. Sin embargo, la defensa sigue mostrando flaquezas que un rival como Brujas, con varias victorias recientes en su liga, está preparado para aprovechar.

Los colchoneros afrontan este duelo sin Pablo Barrios y Nico González, ambos por lesión. Esto obliga a Simeone a realizar cambios en una alineación que necesita más solidez defensiva que nunca. La formación probable será un 4-4-2, buscando equilibrio. En este sentido, la actuación de Koke y Marcos Llorente en el centro del campo será crucial para marcar el ritmo del juego y evitar que Brujas encuentre espacios para sus rápidas transiciones.

Brujas, un rival incómodo que no viene de turismo

El equipo belga no llega al Metropolitano como simple espectador. Su victoria 2-1 frente al Oud-Heverlee Leuven les mantiene en una sólida tercera posición dentro de la Pro League belga, apenas tres puntos detrás del líder. Aunque la ausencia de Onyedika, quien se pierde el partido por acumulación de amarillas, es significativa, Brujas cuenta con alternativas solventes en el centro del campo y, lo más relevante, con Christos Tzolis, quien llega en plena forma tras haber marcado en la ida.

En cuanto a su portería, Simon Mignolet, el experimentado guardameta belga, podría ser determinante. Su experiencia en competiciones europeas y su habilidad para realizar paradas clave podrían marcar la diferencia en un encuentro donde cada detalle cuenta. El ganador se cruzará con Tottenham o Liverpool en octavos, lo cual subraya lo crucial del enfrentamiento.

Dónde y cómo seguir el partido

El choque se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano y podrá seguirse mediante Movistar Plus+, dentro del paquete de Movistar Liga de Campeones, así como a través de Orange TV. Para aquellos que prefieran seguirlo online, As.com ofrecerá cobertura minuto a minuto junto con previa, alineaciones y una crónica posterior.

En otros países, la transmisión varía: los aficionados mexicanos podrán verlo por TNT Sports y HBO Max, mientras que los sudamericanos tendrán acceso a través de ESPN y Disney+, y los estadounidenses podrán seguirlo por medio de Paramount+ y DAZN. Los horarios internacionales son 11:45 horas en México, 14:45 horas en Argentina y 12:45 horas en Estados Unidos (zona este).

Pronósticos y expectativas

Las casas de apuestas sitúan al Atlético como favorito, aunque los márgenes son ajustados. El empate inicial ha dejado entrever cierta incertidumbre sobre quién realmente tiene ventaja para este segundo enfrentamiento. Lo evidente es que ambos equipos tienen potencial goleador, lo cual anticipa un partido abierto donde tanto la defensa como el ataque jugarán papeles cruciales.