De la gloria al embrujo belga en el Jan Breydel Stadion

¡Tanto nadar para morir en la orilla!: el Atleti dilapida dos ventajas y empata en Brujas

Los rojiblancos de Simeone caen en la trampa de sus errores defensivos y firman un 3-3 agónico que deja todo abierto para el Metropolitano el próximo martes

¡Tanto nadar para morir en la orilla!: el Atleti dilapida dos ventajas y empata en Brujas
Oblak PD.
El Jan Breydel Stadion se convirtió en un caldero de emociones bajo la lluvia fría, donde el Atlético de Madrid nadó contra la corriente para adelantarse pronto con un penalti letal de Julián Álvarez en el minuto 8, tras la mano clara de Seys revisada por el VAR.

Oblak se erigió en muro esloveno con paradas clave ante Diakhon y Onyedika, mientras Koke tejía el mediocampo y Griezmann orquestaba; así llegó el 0-2 de Lookman en el descuento, peinando un córner en el segundo palo. Parecía encarrilada la eliminatoria, con los rojiblancos coqueteando con la clasificación.

Pero la Champions castiga la complacencia, y los Brujas resucitó tras el descanso como un vendaval: Onyedika igualó a balón parado en el 51′, repitiendo la medicina colchonera, y Tresoldi remató el 2-2 en el 60′ tras desborde de Diakhon por la izquierda, donde Nahuel y Giuliano se perdieron en la niebla. Simeone agitó el banquillo con Baena y Sorloth, que casi marca pero topó con el palo y Mignolet; un autogol de Ordóñez tras centro de Llorente devolvió el 2-3 en el 79′, iluminando la esperanza rojiblanca.​

Tanto nadar para morir en la orilla: con el reloj marcando el ocaso, Tzolis halló el resquicio final en la zaga colchonera, cruzando un disparo en el 91′ que validó el SAOT y vendió el 3-3, dejando al Atlético con las tablas en la ida de playoffs. Los de Simeone dilapidaron dos rentas, regalaron espacios y ahora deben ganar en el Metropolitano para octavos, en una noche que retoma su bipolaridad europea. El Cholo y los suyos, desagradecidos con su propio talento, apuntan ya al martes

