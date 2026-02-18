La nueva casa de Courtois: 6.000 metros cuadrados blindados en el corazón de las celebridades

Thibaut Courtois ha encontrado su refugio ideal en Madrid.

El portero del Real Madrid está a punto de estrenar una mansión impresionante de 6.000 metros cuadrados, ubicada sobre una finca de 15.000 metros cuadrados en la exclusiva urbanización de Las Lomas, en Boadilla del Monte. Esta propiedad va más allá de lo habitual: su tamaño es comparable al de un centro comercial, rivalizando incluso con la famosa megatienda de Zara situada en la Plaza de España.

La construcción se inició en marzo de 2024 y refleja el deseo arquitectónico del belga y su esposa, la modelo israelí Mishel Gerzig. Juntos han formado una familia que incluye a su hija Ellie, nacida en marzo de 2024, además de los dos hijos mayores que Courtois tiene de una relación anterior. Esta casa no solo es un hogar; se erige como un símbolo del estilo de vida que caracteriza a la élite del fútbol español.

Tecnología y sostenibilidad de lujo

El diseño arquitectónico responde a una estética moderna que pone énfasis en la luz natural y el confort. La vivienda está dotada de enormes terrazas y amplios ventanales que permiten que cada rincón esté bañado por la claridad. Sin embargo, lo realmente sorprendente se encuentra en los detalles técnicos: dispone de placas solares y un sistema de climatización geotérmica, convirtiendo esta mansión en un modelo ejemplar de sostenibilidad sin renunciar al lujo. Lejos están las construcciones convencionales; aquí se ha pensado en cada aspecto para reducir su impacto ambiental.

La casa se distribuye en tres plantas, incluyendo una oculta bajo tierra para asegurar la privacidad de sus habitantes. En su interior, encontramos un campo de fútbol, pistas para jugar al pádel y al tenis, un garaje subterráneo dedicado a la colección automovilística del portero, además de varias piscinas, un gimnasio privado, un spa y una sala de cine. Cada uno de estos espacios ha sido diseñado para el entretenimiento y bienestar familiar.

La seguridad es prioridad máxima. La propiedad está rodeada por un bosque privado integrado que actúa como barrera natural, complementada con un robusto muro de placas metálicas dotado con numerosas cámaras de vigilancia. En noviembre de 2025, un incendio en una finca vecina estuvo peligrosamente cerca del perímetro, pero afortunadamente, la estructura resistió sin mayores contratiempos; solo la cerca metálica sufrió algunos daños menores debido a las altas temperaturas.

Vecinos de categoría

Vivir en Las Lomas no es cuestión menor. Es una urbanización cerrada con sistemas rigurosos de control acceso, videovigilancia constante, zonas verdes perfectamente cuidadas, club social, iglesia e incluso colegio privado. El vecindario cumple con las expectativas más altas: entre sus residentes se encuentra el destacado artista Ilia Toupuria, aunque las dimensiones generosas del terreno garantizan suficiente distancia entre ellos. Además, conviven con artistas reconocidos como Pablo López y Melendi, así como otros futbolistas y figuras relevantes del ámbito empresarial y político.

Courtois ya tiene experiencia previa en inversiones inmobiliarias. En 2023 adquirió la mansión que perteneció al cantante Miguel Bosé en Somosaguas, valorada en 6 millones de euros, aunque nunca llegó a residir allí. Luego vendió su primera casa situada también en Las Lomas por unos atractivos 4,5 millones de euros durante julio de 2025; este inmueble tenía 875 metros cuadrados y le permitió financiar parte del nuevo proyecto.

Detalles que hablan de identidad

En la fachada principal pueden verse inscripciones grabadas en piedra: las letras gigantescas «TM», iniciales tanto del propio Thibaut como las de Mishel, acompañadas del número 1, dorsal que luce con orgullo en el Real Madrid. Es un guiño a su trayectoria deportiva, esos ocho años transcurridos en España donde ha cimentado su reputación como uno of the mejores porteros contemporáneos. Desde su llegada procedente del Chelsea en 2018, ha cosechado dos títulos ligueros, dos Supercopas españolas, dos Copas del Rey, la ansiada Champions League 2021-22, así como una Supercopa europea y un Mundial de clubes.

La mudanza ya es oficial. Recientemente, la empresa encargada compartió imágenes donde se puede ver a la pareja rodeada por cajas; una escena que ilustra perfectamente los retos logísticos que implica trasladar toda una vida a una mansión tan extensa. Cada elemento ha sido meticulosamente planeado para que esta casa represente algo más que un simple hogar: es el emblema tangible del éxito alcanzado por Courtois en el vibrante corazón madrileño.