Brujas y Atlético de Madrid se enfrentan en Bélgica con un Simeone decidido a pesar de las bajas

La UEFA Champions League regresa esta noche con un duelo que promete ser vibrante en el norte de Bélgica.

El Atlético de Madrid se dirige al Jan Breydel Stadion para medirse al Club Brujas en la ida de los dieciseisavos de final, marcando así el inicio de la fase de eliminación directa para ambos equipos. Los colchoneros tienen la necesidad de demostrar su jerarquía tras una fase liguera irregular que les ha dejado fuera de los octavos automáticos, mientras que los belgas buscan aprovechar su fortaleza como locales para dar un golpe sobre la mesa en Europa.

El encuentro está programado para esta noche a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el estadio belga. Los aficionados españoles podrán seguirlo a través de Movistar+, en su canal Liga de Campeones (dial 60), con previa desde las 20:00 horas. También se podrá seguir en directo por As.com, Marca.com y emisoras tradicionales como Cadena SER y COPE. En cuanto a plataformas digitales, Movistar Plus+ garantiza una calidad de imagen excepcional, incluyendo opción en 4K para quienes tengan descodificador UHD. En Sudamérica, el partido será transmitido por Disney+ (Plan Premium), y en México estará disponible a través de Fox One a las 14:00 horas locales.

Las opciones de Simeone ante una noche crucial

Diego Simeone llega a Bélgica con un equipo mermado pero aún así competitivo. El técnico argentino no podrá contar con Barrios y Nico González, ambos por lesión, lo que limita sus alternativas defensivas y en el flanco derecho. A pesar de estas ausencias, el Cholo mantiene su estructura táctica centrada en el orden defensivo y la efectividad en las transiciones. Su estrategia se basa en controlar el mediocampo con Koke, el capitán indiscutible que, a sus 33 años, sigue siendo el motor del equipo; además, buscará aprovechar el potencial ofensivo de Julián Álvarez, quien llega en plena forma tras anotar 12 goles esta temporada y romper su mala racha con una goleada sobre Barcelona en Copa del Rey. Antoine Griezmann aportará la creatividad necesaria para generar juego y profundidad.

La filosofía del Cholo para este tipo de eliminatorias es clara: minimizar riesgos lejos de casa y buscar un resultado positivo que permita cerrar la serie con tranquilidad en el Riyadh Air Metropolitano. Además, hay que aprovechar cualquier oportunidad que surja durante las transiciones. Aunque esta temporada ha tenido altibajos en liga, los colchoneros cuentan con la experiencia suficiente para manejar este tipo de compromisos. La clave estará en mantener la concentración durante todo el partido y evitar errores defensivos que un Brujas veloz podría castigar.

Un Brujas fuerte en casa

El conjunto belga llega a este encuentro cargado de confianza tras una contundente victoria 3-0 frente al Olympique Marsella que le permitió acceder a estos playoffs. En su estadio, el Brujas se convierte en un rival complicado, especialmente ante grandes equipos europeos. Los dirigidos por Ivan Leko buscan repetir el triunfo conseguido la temporada pasada ante la Atalanta para alcanzar nuevamente los octavos.

El capitán Hans Vanaken será fundamental en el engranaje del fútbol belga, mientras que el joven extremo griego Christos Tzolis, máximo asistente del equipo en Europa, será una amenaza constante por las bandas. Además, destaca también Carlos Forbs, un extremo de 21 años conocido por su velocidad y capacidad para desbordar.

La historia entre ambos equipos es equilibrada. En sus últimos cuatro enfrentamientos —todos ellos en Champions League— hay una victoria para cada uno y dos empates. El más reciente fue el 12 de octubre de 2022, cuando empataron sin goles en Madrid; mientras que en Bélgica, el Brujas ganó 2-0 el 4 de octubre del mismo año. Esto refuerza la idea de que cada detalle puede ser decisivo a lo largo de la serie.

Pronósticos y datos relevantes

El Atlético parte como favorito según las casas de apuestas, aunque no se puede subestimar al Brujas. Los colchoneros deben hacer valer su experiencia europea y su jerarquía para no complicarse la eliminatoria. Una victoria fuera sería ideal para Simeone, ya que facilitaría la gestión del partido de vuelta en el Metropolitano. No obstante, un empate también sería aceptable considerando las bajas y lo complicado que resulta jugar en Jan Breydel.

En LaLiga, el Atlético ocupa actualmente la tercera posición; sin embargo, está lejos tanto del Barcelona como del Real Madrid, lo cual convierte estas eliminatorias en su última esperanza para cerrar bien la temporada tras dos derrotas consecutivas que han prácticamente eliminado sus opciones ligueras. Para el Brujas, situado tercero también pero a cinco puntos del líder en la liga belga, esta eliminatoria representa una oportunidad histórica para demostrar su capacidad competitiva frente a los grandes del continente.