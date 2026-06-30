Marruecos tumba a Países Bajos en una noche épica y sigue haciendo historia

El sueño de Marruecos sigue muy vivo. La selección africana firmó una de las noches más intensas del torneo al eliminar a Países Bajos tras un duelo larguísimo que se resolvió desde el punto de penalti. El 1-1 final, decidido en el último suspiro del tiempo reglamentario, dio paso a una tanda llena de errores, nervios y momentos decisivos que terminó con Saibari como héroe.

El conjunto neerlandés golpeó primero gracias a Gakpo, que aprovechó una de las pocas acciones claras de su equipo en la segunda mitad. Hasta ese momento, Marruecos había sido el dominador, especialmente tras el descanso, con Ounahi al mando de las operaciones y Hakimi castigando constantemente por banda derecha. Sin embargo, el plan conservador de Koeman encontró premio en una jugada directa que sorprendió a la defensa africana.

Lejos de venirse abajo, Marruecos reaccionó con carácter. Encerró a su rival en los minutos finales y encontró el empate en el añadido, cuando Issa Diop apareció en el área como delantero improvisado para cabecear a la red y forzar la prórroga. El estadio ya intuía que el partido no iba a terminar de forma sencilla.

Durante el tiempo extra, el desgaste físico marcó el ritmo. Países Bajos intentó resistir con balones largos, mientras Marruecos seguía acumulando llegadas. La ocasión más clara volvió a ser africana, pero Verbruggen evitó el gol con una intervención de máximo nivel. Sin más acierto, todo quedó en manos de los penaltis.

Desde los once metros, el caos se apoderó de ambos equipos. Hubo lanzamientos al palo, paradas clave y ejecuciones llenas de tensión. Bono volvió a ser determinante bajo palos y terminó inclinando la balanza. Finalmente, Saibari asumió la responsabilidad del último disparo y no falló, desatando la celebración marroquí.

Con esta victoria, Marruecos avanza a octavos de final, donde se enfrentará a Canadá, y confirma que su ambición en este Mundial va muy en serio.