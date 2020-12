UFC: ‘The Monkey King’ deja KO a su rival en solo 22 segundos estrellándolo contra la lona

Salía a la jaula con el estigma de novato, pero ha dejado claro Jordan Leavitt que es una bestia, no sigue regla alguna y no se para en nada.

Jordan Leavitt consiguió su primera victoria en la UFC, tras noquear a Matt Wiman en solo 22 segundos durante el evento UFC Vegas 16, celebrado este 5 de diciembre de 2020 en Las Vegas (Nevada, EE.UU.).

A jordan se le conoce como ‘The Monkey King’ (‘El Rey Mono’).

Al principio del primer asalto, Leavitt atrapó a su rival, lo levantó y cruzó con él el octágono.

Jordan Leavitt picked up a quick and devastating knockout victory over Matt Wiman.#GamblingTwitter #UFCVegas16 pic.twitter.com/DQ9bDjEIiu — FLEE TV ™ (@FLEESPORTS) December 6, 2020

Luego puso el antebrazo en el cuello de Wiman antes de derribarlo. El luchador se golpeó fuertemente la cabeza contra la lona y quedó inconsciente de inmediato, cuando el árbitro detuvo el combate, de peso ligero.

«Eso se ve desagradable», afirmó Leavitt mientras veía la repetición, recoge el portal MMA Fighting.

«Eso es difícil. Nunca me han noqueado pero no puedo imaginar que se sienta bien. Es bastante brutal. Este es un deporte de lucha, eso pasa».

Después de su victoria, abandonó por un momento el octógono para expresar su respeto a la esposa de su rival, diciéndole algunas palabras de apoyo antes de que se fundieran en un abrazo.

True sportsmanship on display 🙏 After the fight, @JoJo_MonkeyKing paid his respects to Matt Wiman’s wife. #UFCVegas16 pic.twitter.com/XaQXjc2sFs — UFC (@ufc) December 6, 2020

Tras regresar al octógono, Leavitt sorprendió a los espectadores con un paso inspirado en la famosa película ‘Dirty Dancing’, que realizó con uno de sus entrenadores.

Dirty Dancing!? 😂 This may be a first for celebrations inside the Octagon. #UFCVegas16 pic.twitter.com/nhnmucSolh — UFC (@ufc) December 6, 2020

«Lo probamos unas cuantas veces, hubo algunas fallas, cuellos casi fracturados», bromeó el luchador durante una conferencia de prensa.