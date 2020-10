La tierna reacción del feroz luchador de la UFC tras noquear a su rival

Una bestia con un corazón de oro.

El luchador australiano de artes marciales mixtas Jimmy Crute venció con un potente nocaut a su rival lituano Modestas Bukauskas, pese a no ser el favorito, durante la pelea en el UFC Fight Island 6, celebrada este fin de semana en Abu Dabi.

Pero la mayor sorpresa fue la que se llevaron los espectadores por su reacción cuando su oponente cayó al suelo.

Conociendo las capacidades de los dos luchadores, los fanáticos de las peleas sabían que este encuentro no duraría mucho, y así fue, el australiano solo necesitó dos minutos de la primera ronda para hacer todo el trabajo.

Crute lanzó un fuerte derechazo directo a la cabeza de Bukauskas y continúo golpeando unas cuantas veces más hasta que su oponente se desplomó casi inconsciente.

La fantástica actuación del australiano se volvió viral en redes sociales, y también lo que hizo a continuación. Después de que el árbitro detuviera la pelea, Crute se sentó al lado de su rival para colocar su brazo sobre el hombro del lituano, como abrazándolo y mostrando cierta compasión por la paliza que le acababa de dar.

Probablemente una muestra de respeto a un contrincante que llegaba con grandes expectativas.

THAT’S JIMMY CRUTE! 😱

🇦🇺 @CruteJim didn’t take long to showcase why he’s a true prospect at LHW! #UFCFightIsland6

🏝️ #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi pic.twitter.com/NY7GyuqXff

— UFC Europe (@UFCEurope) October 18, 2020