El amigo de Tyson cuenta la intrahistoria de la primera derrota del boxeador: 48 horas de fiesta y 24 mujeres

El 11 de febrero de 1990 James Douglas consiguió arrebatar el trono mundial a Mike Tyson. El estadounidense noqueó a un ‘Iron Mike’ que, hasta entonces, ostentaba un récord de 37 victorias y cero derrotas en el décimo asalto.

Todo ocurrió en Tokio, y Bobby Brown, íntimo amigo de Mike Tyson, dio a conocer el por qué de ese K.O tan inesperado en un documental transmitido por el canal A&E. «Solíamos hacer locuras. Hubo momentos en los que festejábamos muy, muy duro, y uno de esos fue en Tokio antes de la pelea con Buster Douglas», explicó el rapero.

Entre risas, el cantante le dijo al entrevistador que no pusiera la última parte porque Tyson le iba «a matar». Pero estas palabras de Bobby Brown no llegan por sorpresa. Precisamente porque Tyson ya relató algunas algunas de estas ‘aventuras’ de esos días previos al combate que perdió contra Douglas en Tokio.

Lo hizo en su autobiografía, donde confesó:

«El 8 de enero de 1990, subí a un avión para volar a Tokio. Pateando y gritando. No quería pelear; todo lo que me interesaba entonces era salir de fiesta y tener sexo con mujeres. No consideré a Douglas como un gran desafío. Ni siquiera me molesté en ver ninguna de sus peleas en video. Yo había vencido fácilmente a todos los que lo habían noqueado».