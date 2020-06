Kyrgios ‘fustiga’ a Zverev por incumplir la cuarentena en una fiesta gigantesca: «Estoy cabreado de verdad»

El mundo del tenis sigue dando de que hablar. Jugadores de alto nivel como Novak Djokovic y ahora Alexander «Sascha» Zverev han dado muestras de su falta de compromiso en la lucha global contra la pandemia del coronavirus.

Pero el tenista Nick Kyrgios no está dispuesto a pasar ni una tras el reciente hecho protagonizado por el alemán Zverev.

El tenista dejó ver en sus redes sociales que estuvo en una fiesta gigantesca, esto a pesar de que había prometido que iba a cumplir una cuarentena tras su participación en el Adria Tour.

En dicho torneo de exhibición, impulsado por Djokovic, en el que hubo público y sin distanciamiento, durante este varios jugadores, incluyendo el número uno del mundo, se contagiaron del coronavirus.

Kyrgios subió el duro mensaje a su cuenta de Instagram y señaló que «si tienes la cara dura de poner un tuit y hacer que tu representante escribiera por ti que pasarías una cuarentena de 14 días, y pides perdón a todo el público por poner en riesgo su salud, al menos ten la jodida vergüenza de quedarte junto a tu novia aunque sea 14 días y cumplir la cuarentena«.

El australiano sentenció lamentando que «Estoy cabreado con el mundo del tenis, de verdad. ¿Cómo pueden ser todos tan egoístas?».

Nick Kyrgios: "Sascha Zverev again man, again, again, how selfish can you be? How selfish can you be?

"at least have the audacity to stay inside for 14 days"

"pissing me off, this tennis world is pissing me off, seriously. How selfish can you all get?"

I see no lies tbh… pic.twitter.com/egcxH0HL2K

— Reem Abulleil (@ReemAbulleil) June 29, 2020