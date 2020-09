Echan a Djokovic del US Open, descalificándole por darle un pelotazo a una juez de línea

Surrealista. Novak Djokovic ha sido descalificado después de golpear de manera involuntaria a un juez de línea en la cabeza en el partido que le enfrentaba con Pablo Carreño de octavos de final del US Open.

El marcador en ese momento era 6-5 para el asturiano, después de un break que provocó la reacción frustrada del serbio.

Novak #Djokovic, who got angry and hit the ball after losing points at the #USOpen, was disqualified from the tournament after the ball hit the referee. pic.twitter.com/q30JQu4Y0e

— Global News (@GlbBreakNews) September 6, 2020