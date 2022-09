Rafa Nadal: “Pensé que me había roto la nariz y fallo porque tengo mucha ansiedad»

Rafael Nadal tuvo que enfrentar muchos desafíos antes de conseguir este 1 de seprtiembre de 2022 su 14ª victoria ante Fabio Fognini, y así avanzar a tercera ronda del US Open por 14ª vez en su carrera.

El primero de ellos: uno de sus peores inicios de partido, por el que llegó a estar 2-6, 2-4 en el marcador.

“Todavía no entiendo cómo empecé tan mal porque las sensaciones antes del partido eran buenas”, reconoció el zurdo de 36 años en conferencia de prensa tras el triunfo, que sella su clasificación para las Nitto ATP Finals en Turín.

“Pero este tipo de cosas a veces suceden, así que debes aceptarlas y seguir adelante. Eso fue lo que hice”.

“Menos mal que Fabio cometió algunos errores y yo pude empezar a meter más bolas y terminar el partido jugando obviamente mejor, mucho mejor. Me quedo con que me mantuve positivo aunque el desastre era enorme. No estuve demasiado frustrado. Solo debía ser lo suficientemente humilde para no considerarme demasiado bueno como para no aceptar muchos errores”.