Open de Australia: Rafa Nadal dice adiós por lesión y con su mujer llorando en la grada

Otra vez una maldita lesión aparta a Rafa Nadal de una competición.

Este miércoles 18 de enero todos nos hemos despertado con una amarga noticia: Rafa Nadal ha caído del Open de Australia por culpa de una dolencia en la zona izquierda de su cadera.

El mejor deportista español de la historia, que defendía título -recuerden que ganó a Medvedev el año pasado después de una remontada que quedó escrita en los libros de historia-, no pudo dar su 100% al sufrir un pinchazo en su cadera en su partido contra el estadounidense Maczencie MacDonald.

Antes de la dolencia, MacDonald le estaba superando y le había vencido el primer set por 6-4 y también llevaba un break de ventaja en el segundo después de que el español hubiera recuperado un 2-0. Pero, cuando Rafa estaba luchando por poner el 4-4, sintió un pinchazo en su cadera. Su gesto, su cara y su manera de andar lo decía todo.

Las lágrimas de Mery Perelló

Miró a su banquillo y los temores se confirmaron poco después en pista. Las siguientes bolas ni fue a por ellas. En una carrera, tuvo que frenar e iba cojo y tuvo que pedir tiempo médico. Mientras, en su palco todo eran rostros serios. Incluso su mujer, Mery Perelló, se emocionó y no pudo contener las lágrimas.

A pesar de todo, Rafa mostró un orgullo de campeón. En un momento en el que todos nos hubiéramos retirado, él decidió caer con honor. Aguantó como pudo sobre la pista y decidió intentar algo que se antojaba imposible. Porque remontar el duelo suponía estar dos horas o tres más en pista al tener el partido tan cuesta arriba. Jugó un parcial a tiros, sin movilidad, y lo llevó incluso casi hasta el final, pero terminó perdiendo, como era lógico.

«No puedo decir que no estoy destruido mentalmente en este momento porque estaría mintiendo. Es duro.»

Más tarde, ante los medios de comunicación, Nadal confirmó que la dolencia se centraba en la cadera. Y reveló que ya había habido alguna molestia en una zona que había dado problemas en otras ocasiones.

«Han sido un par de días, pero nada comparable a lo de hoy tras el movimiento ese. No sé qué está pasando, si es en el músculo, en la articulación. Hay antecedentes. Ahora siento que no puedo moverme pero no sé bien qué es hasta que haga todas las pruebas», explicó.

Sobre la posibilidad de abandonar, admitió también que «lo intenté pero no fue posible» porque «siendo el campeón no quería retirarme». Aunque, ciertamente, sí que pasó por su cabeza: «Lo consideré pero ni le pregunté al fisioterapeuta. Al final yo me conozco. Y traté de seguir jugando sin aumentar el daño. No podía pegar de revés, no podía correr a por la pelota. Sólo quería acabar el partido. Eso era todo»

Ante Taylor Fritz, en Wimbledon, aguantó pese a que su padre le invitó a dejar la central. Y ganó. «Ni he preguntado a mi equipo, soy mayorcito para tomar mis propias decisiones. No quería retirarme. Quise intentarlo hasta el final. Mejor acabar así, felicitando a tu rival».

Otra vez a lidiar con una lesión: «A veces es frustrante. A veces es difícil de aceptar. A veces te sientes súper cansado por todo esto en términos de lesiones. Pero siempre lo he sabido manejar a lo largo de mi carrera».

Aunque, reconoce el impacto del nuevo suceso: «No puedo decir que no estoy destruido mentalmente en este momento porque estaría mintiendo. Es duro. Espero que no sea grave. He pasado por esto demasiadas veces en mi carrera, y estoy listo para hacerlo de nuevo aunque no es nada fácil». Y avisa: «No voy a renunciar a nada».

Continúa con ganas de batalla. Por eso, es el mejor.