El oro supera los $4,000 la onza, por primera vez, en una histérica búsqueda de seguridad.

La jornada financiera mundial ha marcado un hito significativo: el oro, ese clásico activo refugio, ha superado por primera vez la barrera de los 4.000 dólares por onza.

A su vez, el Ibex 35 se muestra sólido y persigue nuevos máximos en un escenario caracterizado por la volatilidad y una inversión cautelosa. La interacción de diversos factores económicos, políticos y monetarios está redefiniendo las estrategias de los inversores, planteando tanto desafíos como oportunidades a medida que nos acercamos al final de 2025.

Causas y consecuencias

El oro ha escalado más allá de los 4.000 dólares la onza, alcanzando un hito inédito. Este ascenso responde a múltiples factores:

Protección ante la incertidumbre: Los inversores están acudiendo al oro como un escudo frente a las crecientes tensiones geopolíticas, la crisis política en Estados Unidos y Europa, así como la inquietud generada por el alto endeudamiento público.

Los inversores están acudiendo al oro como un escudo frente a las crecientes tensiones geopolíticas, la crisis política en Estados Unidos y Europa, así como la inquietud generada por el alto endeudamiento público. Expectativas sobre recortes de tipos: El mercado anticipa que la Reserva Federal podría iniciar recortes en los tipos de interés antes de lo previsto, lo que debilita al dólar y realza el atractivo del oro como refugio seguro.

El mercado anticipa que la Reserva Federal podría iniciar recortes en los tipos de interés antes de lo previsto, lo que debilita al dólar y realza el atractivo del oro como refugio seguro. Efecto refugio: El prolongado cierre del Gobierno estadounidense y la falta de acuerdos presupuestarios refuerzan la percepción del riesgo, acelerando así la búsqueda de activos seguros como el oro.

Durante la sesión, los futuros del oro en EE. UU. para entrega en diciembre llegaron a operar a 3.980 dólares antes de consolidar ese histórico cruce de los 4.000 dólares. Este aumento se produce en un marco de volatilidad y flujos significativos hacia activos defensivos.

Otros factores que han impulsado su cotización:

Temores a una recesión global.

Devaluación de monedas emergentes.

Inestabilidad en los mercados de deuda soberana.

Los analistas advierten que, aunque el oro ha encontrado un fuerte soporte gracias a su demanda como refugio, una posible sobrecompra técnica podría abrir paso a correcciones a corto plazo.

Ibex 35: fortaleza pese a las adversidades globales

Mientras el oro marca cifras históricas, el Ibex 35 desafía cualquier prudencia al acercarse a los 15.600 puntos, diferenciándose de las correcciones vistas en las bolsas asiáticas y la inestabilidad tecnológica de Wall Street. Este comportamiento se justifica por diversos motivos:

Resiliencia sectorial: Compañías como Solaria, ArcelorMittal, Acciona, Acerinox, Repsol, Mapfre, Fluidra e Indra lideran las subidas, reflejando así la buena salud de sectores clave.

Compañías como Solaria, ArcelorMittal, Acciona, Acerinox, Repsol, Mapfre, Fluidra e Indra lideran las subidas, reflejando así la buena salud de sectores clave. Rally sostenido: El selectivo español acumula una revalorización del 33,6% en lo que va del año y se encamina hacia su tercer ejercicio consecutivo en positivo; algo no visto desde 2007.

El selectivo español acumula una revalorización del 33,6% en lo que va del año y se encamina hacia su tercer ejercicio consecutivo en positivo; algo no visto desde 2007. Atracción por valor: Expertos de Renta 4 y Self Bank apuntan que, pese a las elevadas valoraciones actuales, las bolsas europeas —y especialmente la española— continúan ofreciendo oportunidades atractivas frente a otros mercados desarrollados.

Aún con estas subidas registradas, los expertos instan a mantener una postura cautelosa:

El potencial alcista del Ibex podría estar limitado si otros sectores no se unen al rally.

La banca sigue generando incertidumbre tras la OPA de BBVA sobre Sabadell y puede frenar nuevas alzas.

La volatilidad macroeconómica y política internacional podría desatar correcciones bruscas en cualquier momento.

Predicciones económicas y estrategias para inversores

El panorama actual exige prudencia y análisis detallado. La escalada del oro junto con la fortaleza del Ibex 35 pone de manifiesto esa dualidad del mercado: búsqueda de refugio frente al apetito por riesgo.

Predicciones clave para los próximos meses:

Es probable que el oro consolide niveles superiores a 4.000 dólares si persiste esta incertidumbre global y si realmente se llevan a cabo recortes por parte de la Fed.

El Ibex 35 podría intentar alcanzar sus máximos históricos cerca de los 16.000 puntos; sin embargo, esto dependerá mucho del contexto macroeconómico, así como de la estabilidad política europea y del comportamiento del sector bancario.

Los recortes en tipos tanto en EE. UU. como en Europa podrían reactivar la renta variable; no obstante, esto también puede incrementar la volatilidad y provocar rotaciones sectoriales.

Consejos prácticos para inversores:

Mantener una exposición equilibrada entre activos riesgosos (renta variable enfocada especialmente en sectores sólidos dentro del Ibex) y activos refugio (oro y liquidez).

Estar atentos a cómo evolucionan los tipos de interés así como las políticas monetarias tanto por parte de la Fed como del BCE.

No sobreponderar sectores que han liderado el rally sin antes revisar valoraciones y fundamentos.

Considerar coberturas ante posibles eventos geopolíticos o políticos inesperados conforme nos acercamos al cierre del año.

Factores a seguir en el corto plazo

Negociaciones presupuestarias tanto en EE. UU. como en Francia: cualquier desenlace abrupto podría intensificar aún más la volatilidad.

Decisiones tomadas por la Fed: las actas publicadas junto con el discurso de sus miembros serán cruciales para calibrar expectativas sobre tipos.

Resultados empresariales correspondientes al cuarto trimestre: estos serán determinantes para evaluar si el rally del Ibex es sostenible o si ya ha llegado a su fin.

Tabla resumen: evolución reciente de los activos clave

Activo Cotización actual Variación 2025 Perspectiva inmediata Oro 4.036 USD/onza +33% Consolidación con volatilidad Ibex 35 15.590 puntos +33,6% Potencial alcista limitado Euro/Dólar 1,1631 -0,25% Presión bajista Bitcoin 121.404 USD -0,11% Sin consolidar resistencia

La recta final hacia 2025 promete ser intensa para quienes invierten. Con el oro alcanzando cumbres históricas y el Ibex 35 también cerca de récords históricos, se presentan dos caras distintas pero interrelacionadas: seguridad frente a incertidumbre y oportunidad frente al riesgo. La clave radicará en lograr un equilibrio adecuado junto con una gestión activa del portfolio.