Cientos de vuelos cancelados en EEUU por el cierre del Gobierno: caos en los aeropuertos clave

La parálisis política que se vive en Washington ha comenzado a reflejarse este viernes en los paneles de salidas de los aeropuertos más importantes del país.

Más de 40 instalaciones, entre las que se encuentran Hartsfield-Jackson Atlanta International, Los Angeles International, Chicago O’Hare y los tres principales de Nueva York, están experimentando una drástica reducción de sus operaciones.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ha impuesto una disminución del 10% en la capacidad aérea en estos puntos neurálgicos, lo que ya se traduce en la cancelación diaria de cientos de vuelos y la posibilidad de que esta cifra se incremente en los días venideros.

Esta decisión por parte de la FAA llega tras cinco semanas de bloqueo presupuestario en el Congreso.

Los controladores aéreos y agentes de seguridad están trabajando sin remuneración, lo que añade presión a las operaciones.

Esta medida, sin precedentes en la historia de la aviación estadounidense, tiene como objetivo prevenir accidentes causados por el agotamiento y desánimo del personal, pero está generando un efecto dominó que complica el tránsito aéreo tanto nacional como internacional.

Los aeropuertos más afectados: hubs nacionales bajo mínimos

Entre los 40 aeropuertos impactados se encuentran:

Atlanta Hartsfield-Jackson (el mayor del mundo por tráfico)

(el mayor del mundo por tráfico) Los Angeles International (LAX)

Chicago O’Hare

John F. Kennedy International y LaGuardia (Nueva York)

(Nueva York) Dallas/Fort Worth

Miami International

Seattle/Tacoma

San Francisco International

Denver International

Estos centros son nodos clave para vuelos tanto nacionales como internacionales, concentrando hasta el 70% del tráfico aéreo del país. La disminución de operaciones no solo afecta a aquellos que despegan o aterrizan allí, sino que tiene repercusiones sobre conexiones y rutas secundarias a lo largo y ancho del territorio.

Aeropuertos secundarios y vuelos regionales

Los expertos indican que los vuelos más susceptibles a ser cancelados son aquellos con rutas menos concurridas y los servicios regionales, especialmente los que tienen menor ocupación. Por ahora, los vuelos internacionales mantienen su programación habitual, aunque se aconseja a los pasajeros estar atentos a posibles cambios o retrasos en sus conexiones.

Qué deben saber los viajeros: derechos, alternativas y consejos prácticos

La incertidumbre reina en los mostradores de las aerolíneas. Las compañías han implementado diversas políticas para mitigar el impacto sobre sus usuarios:

Cambios sin penalización: Todas las grandes aerolíneas —entre ellas Delta , American Airlines y United — han activado exenciones para permitir a los pasajeros afectados modificar fechas o destinos sin coste adicional.

Todas las grandes aerolíneas —entre ellas , y — han activado exenciones para permitir a los pasajeros afectados modificar fechas o destinos sin coste adicional. Reembolsos íntegros: Si un vuelo es cancelado, el cliente tiene derecho a solicitar la devolución total del importe, no solo un bono o crédito.

Si un vuelo es cancelado, el cliente tiene derecho a solicitar la devolución total del importe, no solo un bono o crédito. Comunicación proactiva: Las aerolíneas prometen informar directamente a los pasajeros afectados por cambios; no obstante, se recomienda verificar el estado del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto.

Las aerolíneas prometen informar directamente a los pasajeros afectados por cambios; no obstante, se recomienda verificar el estado del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto. Precios y reubicaciones: Con la oferta reducida, conseguir un billete de última hora resultará más caro y complicado. Los expertos sugieren considerar alternativas terrestres si es posible.

Seguro de viaje y tarjetas de crédito

La mayoría de los seguros contratados desde el 1 de octubre no cubren incidentes derivados del cierre gubernamental, ya que se considera un evento previsible. Es aconsejable revisar las coberturas asociadas a las tarjetas de crédito, que en algunos casos incluyen compensaciones por interrupción del viaje.

El trasfondo político: el pulso entre demócratas y republicanos se traslada a la opinión pública

Este cierre gubernamental ya supera los 35 días, convirtiéndose en el más prolongado en la historia reciente estadounidense. La disputa gira en torno a prioridades presupuestarias y asuntos relacionados con la salud pública; esto ha mantenido paralizados a los legisladores y, según analistas, el desgaste político empieza a afectar especialmente al Partido Republicano tras las recientes elecciones estatales.

Mientras tanto, los demócratas refuerzan su postura ante una opinión pública que parece respaldar sus demandas relacionadas con gasto social y protección sanitaria. La presión mediática y ciudadana crece día tras día; incluso las aerolíneas instan a los viajeros a exigir soluciones inmediatas a sus representantes políticos.

Coste económico: una factura que crece cada día

La U.S. Travel Association estima que este cierre le cuesta a la economía estadounidense cerca de 1.000 millones de dólares semanales. El sector turístico, junto con empresas logísticas y miles de trabajadores, observa cómo aumenta el impacto financiero conforme se extiende la parálisis legislativa.

Reacciones y expectativas

Southwest Airlines anima a sus clientes a presionar a sus congresistas para desbloquear esta situación.

anima a sus clientes a presionar a sus congresistas para desbloquear esta situación. Frontier aconseja a los viajeros reservar billetes alternativos si su desplazamiento es urgente.

aconseja a los viajeros reservar billetes alternativos si su desplazamiento es urgente. Por su parte, American Airlines mantiene una visión más optimista asegurando que la mayoría de sus vuelos no sufrirán alteraciones significativas; sin embargo, advierte que todo podría cambiar si el cierre persiste.

Las protestas por parte de empleados y usuarios aumentan tanto en redes sociales como en medios tradicionales; parece que la paciencia está llegando al límite. Sin una solución inmediata visible en el horizonte, la movilidad aérea en Estados Unidos enfrenta un desafío inédito. Los viajeros tendrán que planificar con flexibilidad mientras buscan alternativas ante un panorama incierto.

Las imágenes de largas colas y paneles llenos de cancelaciones en lugares como Atlanta, Nueva York o Los Ángeles son un claro reflejo del impacto que puede tener una crisis política sobre todo un país.