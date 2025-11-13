El examen de riesgos laborales en empleadas de hogar: cómo cumplir y evitar sanciones desde este viernes

Este viernes representa un cambio significativo para quienes tienen una empleada de hogar contratada en España: entra en vigor la obligación de llevar a cabo una evaluación de riesgos laborales en el lugar de trabajo.

Esta medida afecta a más de 350.000 hogares y tiene como objetivo asegurar que las trabajadoras del hogar cuenten con la misma protección ante accidentes y enfermedades profesionales que cualquier otro empleado.

El plazo para completar este trámite concluye el 14 de noviembre, y para facilitar su cumplimiento, el Ministerio de Trabajo ha lanzado la plataforma gratuita Prevencion10.es.

Gracias a este sistema online, los empleadores podrán cumplir con la nueva normativa de manera sencilla, rápida y sin costos adicionales.

Por qué ahora y qué implica la nueva ley

La raíz de esta exigencia se encuentra en el Real Decreto 893/2024, aprobado en septiembre del mismo año. Por primera vez, se reconoce el derecho a la salud laboral para las empleadas del hogar, equiparando sus condiciones a las de otros sectores. Hasta ahora, el trabajo doméstico había quedado excluido de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, lo que había generado situaciones evidentes de desprotección.

Esta normativa surge como respuesta a denuncias frecuentes: mujeres que limpian utilizando productos tóxicos sin la debida protección, que trabajan sin guantes ni equipos básicos o que asumen gastos por uniformes y materiales. El propósito es identificar estos riesgos, documentarlos y, sobre todo, corregirlos.

¿Quién debe hacer la evaluación?

La responsabilidad recae siempre en el empleador, nunca en la trabajadora. No importa si la empleada trabaja solo cinco horas al mes o si es interna: todos los empleadores del personal doméstico están obligados a evaluar los riesgos presentes en su entorno laboral. Además, las medidas preventivas y los equipos deben ser proporcionados sin costo alguno para la trabajadora, siendo ilegal repercutir cualquier gasto relacionado con la seguridad laboral.

Pasos para cumplir con la evaluación de riesgos

El proceso ha sido diseñado para ser accesible y se puede completar en pocos minutos:

Alta en Prevencion10.es: El empleador debe registrarse en el área correspondiente al servicio del hogar familiar.

El empleador debe registrarse en el área correspondiente al servicio del hogar familiar. Cuestionario guiado: Se responderá a preguntas sobre el domicilio y las tareas realizadas por la empleada (limpieza, cocina, cuidado de mayores, uso de productos químicos, manipulación de cargas, presencia de mascotas, etc.).

Se responderá a preguntas sobre el domicilio y las tareas realizadas por la empleada (limpieza, cocina, cuidado de mayores, uso de productos químicos, manipulación de cargas, presencia de mascotas, etc.). Identificación de riesgos: La plataforma detectará situaciones potencialmente peligrosas (escaleras, elementos eléctricos, productos agresivos).

La plataforma detectará situaciones potencialmente peligrosas (escaleras, elementos eléctricos, productos agresivos). Propuesta de medidas correctoras: En caso de identificar riesgos, se recomendará cómo corregirlos (por ejemplo, sustituir productos tóxicos, mejorar la ventilación o instalar alfombrillas antideslizantes).

En caso de identificar riesgos, se recomendará cómo corregirlos (por ejemplo, sustituir productos tóxicos, mejorar la ventilación o instalar alfombrillas antideslizantes). Generación del informe: Una vez finalizado el cuestionario, se generará un documento en PDF que incluirá los riesgos detectados, las medidas sugeridas y los plazos para su aplicación. Este informe debe ser guardado y entregado a la trabajadora.

Una vez finalizado el cuestionario, se generará un documento en PDF que incluirá los riesgos detectados, las medidas sugeridas y los plazos para su aplicación. Este informe debe ser guardado y entregado a la trabajadora. Formación y comunicación: La empleada debe recibir información sobre los riesgos identificados y las medidas preventivas adoptadas. En caso de riesgo grave o inminente, podrá interrumpir su actividad sin temor a represalias.

¿Qué ocurre si no se cumple?

La sanción por no llevar a cabo la evaluación comienza en 2.451 euros si no hay agravantes; sin embargo, puede llegar hasta 49.180 euros en circunstancias graves. En situaciones excepcionales donde ocurra un accidente y no se haya cumplido con las medidas preventivas requeridas, las multas pueden incluso superar los 800.000 euros.

Además, si hay un accidente laboral sin una evaluación previa realizada, el empleador deberá asumir tanto los costos derivados del daño como un recargo adicional sobre las prestaciones correspondientes a la trabajadora.

Qué más ofrece la plataforma y cómo resolver dudas

La plataforma Prevencion10.es no solo permite generar el informe obligatorio; también proporciona:

Material informativo sobre equipos necesarios para protección individual.

Tutoriales interactivos sobre las medidas preventivas.

Un número telefónico para atención (“Stop riesgos laborales”, 91 363 4300) donde resolver dudas durante días laborables entre las 9:00 y las 14:00.

El impacto en el empleo doméstico y el reto de la burocracia

Esta nueva obligación llega en un momento complicado para el sector. Según los datos más recientes, el empleo doméstico ha alcanzado su afiliación más baja en 15 años, con tan solo 341.428 trabajadoras; esto representa una disminución significativa de 72.000 respecto a 2019. La burocracia junto con el endurecimiento legal está contribuyendo a esta caída en un ámbito donde más del 90% son mujeres que enfrentan una precariedad persistente.

Este avance busca dignificar el empleo dentro del hogar y poner fin a situaciones abusivas; no obstante, también plantea un desafío considerable para muchas familias que ven en esta burocracia un obstáculo difícil para regularizar su relación laboral.

Lo que debes recordar si eres empleador

La evaluación de riesgos es obligatoria desde este viernes 14 de noviembre.

desde este viernes 14 de noviembre. El trámite debe realizarse a través de Prevencion10.es y es completamente gratuito .

y es completamente . Es necesario conservar el informe generado y entregárselo a la empleada.

Las sanciones pueden ser severas si no se lleva a cabo esta obligación.

No está permitido repercutir ningún costo asociado a la trabajadora.

Este avance legal constituye un hito significativo en cuanto a protección para las empleadas del hogar en España. Aunque genera ciertas dudas e inquietudes entre los empleadores sobre cómo proceder correctamente, representa un paso firme hacia una mayor equidad y seguridad laboral dentro del ámbito doméstico.