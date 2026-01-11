Qué tienes que decir si te para la Guardia Civil, te pide que enseñes la baliza V16 y no la tienes

La escena se está convirtiendo en habitual en numerosos controles: un agente de la Guardia Civil, documentación, chaleco… y ahora también la baliza V16 conectada.
Casi la mitad del parque automovilístico aún no cuenta con este dispositivo, lo que plantea una pregunta recurrente: ¿qué decir si el agente solicita la baliza y no está en tu vehículo?
Este cambio normativo llega en un momento nada tranquilo. La DGT ha reconocido que el paso a la V16 se ha realizado de forma apresurada, rodeado de dudas técnicas, controversias sobre la geolocalización y críticas por parte de algunos agentes de tráfico.
Así las cosas; entre preocupaciones por seguridad vial y desconfianza económica se encuentra hoy el conductor español: consciente ya de que necesita tener a mano su V16 conectada porque será requerida por las autoridades; lo verdaderamente incierto es cómo será percibido este cambio: ¿como un avance necesario o como otro peaje más dentro del cada vez más complejo mundo del transporte?
Un pan como unas hostias… https://t.co/2KLM6xFCgD
— Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) January 11, 2026
Qué exige hoy la normativa… y a quién
Desde el 1 de enero de 2026, el dispositivo V16 conectado y homologado es el único método legal para señalizar un vehículo inmovilizado en carretera en España.
De acuerdo con la normativa vigente y los recordatorios recientes de Tráfico:
- Es obligatorio para:
- Turismos
- Vehículos mixtos y furgonetas
- Vehículos destinados al transporte de mercancías
- Autobuses
- Deja fuera, por ahora:
- Vehículos extranjeros que circulan internacionalmente, los cuales pueden seguir utilizando su sistema original.
- Ya no son válidos:
- Triángulos de preseñalización como único medio
- Balizas V16 sin conexión a la plataforma DGT 3.0, aunque sean del tipo “V16” y emitan luz.
La multa por no portar una V16 conectada válida es de 80 euros, el mismo importe que se aplicaba anteriormente por no llevar los triángulos.
El problema real: medio parque sin baliza y un arranque caótico
A pesar de las advertencias de la DGT en los últimos meses, diversas estimaciones del sector y asociaciones de automovilistas indican que aproximadamente la mitad de los vehículos que circulan en España todavía carece de una V16 conectada en su interior. Esta situación se manifiesta en múltiples frentes:
- Conductores que:
- Siguen confiando en los triángulos
- Compraron una V16 antigua, sin eSIM, creyendo que aún es válida
- Desconocen que ahora es obligatoria la conectividad
- Mercado saturado con diversos modelos:
- Balizas económicas no homologadas
- Dispositivos vendidos antes de aclarar las exigencias sobre conexión
- Productos con certificaciones caducadas que generan confusión
Este panorama ha dado lugar a lo que muchos ya describen como “caos en la DGT”: cambios de criterio comunicados con retraso, aclaraciones técnicas sobre conectividad publicadas a escasos meses de su entrada en vigor, así como un listado variable de modelos homologados que incluso han tenido que ser ajustados por la propia DGT.
Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta críticas políticas por los costes asociados al cambio y su calendario. Desde sectores opositores y diversos colectivos se habla del “nuevo atraco” al conductor, al imponerles adquirir un dispositivo conectado con un coste adicional sin haber realizado una campaña informativa masiva.
Qué busca exactamente la Guardia Civil cuando te detiene
Cuando un agente solicita la baliza, no cualquier lucecita naranja le servirá. La Guardia Civil ha explicado qué aspectos verifica a simple vista para determinar si la V16 es legal o no:
- Que contenga:
- Marca visible del laboratorio certificador (por ejemplo, IDIADA o LCOE)
- Número serie que identifica el dispositivo homologado
- Que el modelo figure en el listado oficial de la DGT como baliza conectada válida para DGT 3.0.
Si tu baliza es antigua, sin conexión o carece del marcado claro del laboratorio y número identificativo, el agente puede considerarla no conforme. Y a efectos sancionadores, será como si no llevaras nada.
Qué debes decir si no llevas baliza V16 conectada
Lo primero: no existe una “frase mágica” que evite una sanción. Legalmente, si tu vehículo está obligado a llevarla pero carece de una V16 conectada homologada, contemplarás una multa de 80 euros, tal como establece la normativa.
Sin embargo, lo que sí ha cambiado es cómo se están gestionando estas situaciones durante estos primeros meses:
- El Ministerio del Interior, representado por Fernando Grande-Marlaska, ha prometido un periodo “razonable” sin sanciones automáticas donde se priorice informar más que multar.
- La propia DGT ha reconocido cierta flexibilidad inicial en cómo se aplicarán las sanciones en este nuevo escenario.
Con esto presente, si te detiene la Guardia Civil y no llevas la baliza V16 contigo, probablemente te encontrarás con algo similar a lo siguiente:
- El agente te recordará su obligatoriedad
- Lo habitual será recibir una breve explicación sobre la norma vigente, subrayando que los triángulos ya no son válidos como sistema principal y que debes portar una V16 conectada.
- Pueden optar por advertencia sin multa
- Basándose en ese periodo “razonable” anunciado por Interior, muchos agentes están levantando actas informativas o simplemente advirtiendo. Esto suele ocurrir especialmente si:
- No hay ninguna otra infracción presente
- Colaboras reconociendo que no llevas el dispositivo
- No hay antecedentes (no debe ser tras una avería mal señalizada)
- Basándose en ese periodo “razonable” anunciado por Interior, muchos agentes están levantando actas informativas o simplemente advirtiendo. Esto suele ocurrir especialmente si:
- También pueden sancionar desde el primer día
- La norma ya está vigente y el margen para aplicar flexibilidad depende del criterio del agente. Si decide aplicar estrictamente el reglamento, te enfrentarás a una multa de 80 euros por carecer de baliza válida.
Desde un enfoque práctico, si no llevas este dispositivo:
- Es recomendable:
- Reconocer tu falta sin discutir sobre la existencia de la norma
- Mostrar conocimiento (aunque sea tardío) sobre tu obligación y expresar tu intención de adquirir una baliza homologada conectada
- Preguntar educadamente cuáles son los requisitos necesarios para asegurarte al comprar un nuevo modelo
- No ayuda:
- Iniciar discusiones políticas al borde del camino
- Afirmar que “los triángulos son suficientes” o sostener que “mi antigua V16 vale igual”, si esta no está conectada
El marco legal no cambiará según lo que digas; sin embargo, durante este inicio con criterio flexible, tu actitud puede marcar una diferencia entre recibir una advertencia o enfrentarte a una multa.
Balizas caducadas, modelos antiguos y más dudas frecuentes
La variedad de situaciones en carretera es amplia:
- Baliza V16 antigua con certificación caducada pero adquirida previamente con sello DGT
- La DGT aclara que estos dispositivos pueden seguir utilizándose siempre que fueron comprados antes del vencimiento del certificado; aunque ya no puedan venderse como conformes.
- Aun así, para cumplir estrictamente con las nuevas exigencias sobre conectividad, se recomienda optar por un modelo conectado DGT 3.0.
- Baliza V16 sin conexión (las primeras versiones disponibles)
- No cumplen con los requisitos legales desde 2026; aunque al momento de su compra esto no estuviera claramente indicado.
- Si solo dispones de esta modalidad anterior, enfrentarás el mismo riesgo sancionador como si carecieras completamente del dispositivo.
- Triángulos guardados en el maletero
- Ya no son considerados el sistema principal ni evitan sanciones por falta de V16 conectada.
Aunque pueden utilizarse como complemento ocasionalmente, nunca sustituyen a las balizas.
- Ya no son considerados el sistema principal ni evitan sanciones por falta de V16 conectada.
Seguridad, negocio y desconfianza: las razones detrás de esta polémica
El argumento oficial presentado por el Ministerio del Interior y la DGT es claro: salvar vidas. Cada año alrededor de 25 personas mueren atropelladas en carretera en España, tras bajar del vehículo para señalizar averías o colocar triángulos.
La intención detrás de implementar esta nueva normativa es:
- Prevenir que los conductores salgan del coche
- Aumentar su visibilidad hasta casi un kilómetro en todas direcciones
- Transmitir automáticamente la localización del vehículo inmovilizado a través de la plataforma DGT 3.0, alertando así a otros conductores mediante navegadores GPS, aplicaciones móviles y paneles informativos situados en carretera.
Sin embargo, este despliegue viene acompañado por ciertas sombras:
- Controversia relacionada con geolocalización
La señal emitida por las balizas genera un mapa casi instantáneo con información sobre vehículos detenidos.
La Guardia Civil ha advertido sobre posibles riesgos; esa información podría caer en manos equivocadas utilizadas por grúas ilegales o incluso organizaciones criminales para seleccionar objetivos vulnerables.
- Incertidumbres entre agentes
Algunos guardias expresan sus dudas en foros internos acerca de cómo estas balizas pueden ser difíciles de ver desde furgonetas altas o vehículos equipados con baca o portabicicletas; insisten en continuar usando triángulos como medida adicional aunque ya estén relegados oficialmente .
- Sensación generalizada sobre “negocio forzado”
El coste asociado a las balizas conectadas junto con su obligatoriedad centrada únicamente en vehículos matriculados aquí alimentan críticas hacia lo considerado un “nuevo atraco” regulatorio dirigido al conductor promedio .