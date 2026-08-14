El Gobierno Sánchez recula y extiende ahora la vida de la central nuclear de Almaraz hasta 2030

El Gobierno ha optado por prorrogar el funcionamiento de la central de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030. Con esta decisión, se altera el calendario de cierre previamente establecido y se reabre el debate sobre la energía nuclear en el país.

Este anuncio, adelantado por Libertad Digital, llega tras el visto bueno técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y transforma una pieza clave del rompecabezas energético.

La decisión impacta directamente en los dos reactores de la planta cacereña, los cuales debían desconectarse en 2027 y 2028.

Ahora, estos seguirán operativos tres años más, bajo la justificación oficial de que la instalación cumple con las condiciones de seguridad necesarias y contribuye a garantizar el suministro energético, mientras el Gobierno sostiene su agenda de transición hacia energías más limpias.

Qué cambia con la prórroga

Con esta autorización, Almaraz I y Almaraz II extenderán sus operaciones hasta mediados de 2030, en lugar de cerrar en las fechas inicialmente previstas. La continuidad de la planta había sido aprobada por el CSN, que determinó que los reactores podían seguir operando de manera segura.

Sin embargo, esta prórroga no es un proceso simple ni carente de consecuencias políticas. Aunque el dictamen del CSN era necesario, la última decisión recaía en el Ministerio para la Transición Ecológica. Al aprobarse esta orden, el Ejecutivo evita lo que sería el primer gran cierre nuclear en el calendario de España y gana tiempo en un contexto donde existe presión tanto empresarial como sindical y territorial.

Por qué Almaraz pesa tanto en el sistema eléctrico

Almaraz no es una central cualquiera. Es la mayor instalación nuclear en funcionamiento en nuestro país y una de las piezas más relevantes dentro del mix energético debido a su capacidad para generar electricidad de manera continua, sin depender de las condiciones meteorológicas. Este rasgo, aunque no muy atractivo, resulta extremadamente útil, convirtiéndola en una especie de “batería” constante del sistema, a pesar de los costes, residuos y riesgos asociados a la tecnología nuclear.

En el debate que se da en España, la central representa dos posturas encontradas. Por un lado, hay quienes defienden que alargar su vida contribuye a reducir las emisiones y fortalece la seguridad del suministro energético. Por el contrario, otros advierten que prolongar su funcionamiento podría frenar el avance de las energías renovables, mantener la dependencia de la energía nuclear por más tiempo y encarecer la factura a medio plazo. Estudios realizados por diversas organizaciones ecologistas incluso sugieren que la prórroga podría tener repercusiones económicas negativas si reemplaza inversiones en energías más limpias.

El papel de la nuclear en España, en cifras y en contexto

La energía nuclear sigue teniendo un papel importante en España, aunque no ocupa la hegemonía que tuvo en décadas pasadas. Su contribución al sistema eléctrico se mantiene como una de las más estables, dado que opera de forma continua y con un alto factor de carga, lo que la hace muy valiosa cuando se requiere un respaldo en el sistema.

Ventaja principal: genera electricidad de manera constante.

genera electricidad de manera constante. Principal crítica: produce residuos radiactivos de larga duración.

produce residuos radiactivos de larga duración. Debate central: si debe continuar como apoyo durante la transición o acelerar su eliminación.

En nuestra nación, la discusión no se limita únicamente a la seguridad. También abarca el costo de la electricidad, la planificación industrial y el ritmo de despliegue de las energías renovables. Algunas voces del sector argumentan que cerrar demasiado pronto llevaría a depender más de ciclos combinados de gas, mientras que otros replican que una red bien estructurada de renovables puede manejar con éxito esa transición sin dramas apocalípticos ni apagones im previstos.

Qué ocurre en otros países occidentales

La situación en España no es un caso aislado. En Europa y otros países occidentales, la energía nuclear está viviendo una segunda juventud, a menudo prolongada por factores de seguridad energética y la necesidad de descarbonización. Francia sigue apoyándose considerablemente en este tipo de generación, mientras que otros Estados han revisado sus calendarios de cierre ante la crisis energética y la volatilidad de los precios del gas.

En Estados Unidos, varios reactores han obtenido extensiones de vida útil más allá de los 40 años para aprovechar la infraestructura existente y mantener una potencia firme en la red. Al mismo tiempo, países como el Reino Unido han defendido nuevas inversiones nucleares, aunque los proyectos avanzan de manera lenta y con altos costos. El mensaje es claro: donde antes se pensaba que el adiós era inminente, muchos gobiernos ahora prefieren adoptar una postura de “ya veremos” respecto al cierre.

Lo que está en juego para el Gobierno

La prórroga de Almaraz implica una lectura técnica, otra económica y, finalmente, una de carácter político. El Ejecutivo intenta encontrar un equilibrio entre la seguridad del suministro, la presión de las eléctricas propietarias y su compromiso hacia una transición que respete más las energías renovables. No es una tarea sencilla: cada modificación en el calendario nuclear repercute en inversiones, empleo en la región y planificación de la red.

Además, la central ha sido presentada por sus defensores como un soporte esencial para Extremadura y para el sistema eléctrico nacional, mientras que sus detractores la ven como un obstáculo para la modernización del sector energético. Ante esta dualidad de narrativas, el Gobierno ha optado por extender su operación, respaldado por la aprobación técnica y con la calculadora política en la otra mano.