Tarifas Planas de Luz y Gas: ventajas y desventajas

En un momento en que los precios de la energía parecen una montaña rusa, cada vez son más las familias que buscan maneras de hacer sus gastos más previsibles y lo más bajos posibles. Pero con tantas tarifas de luz y gas como hay disponibles en el mercado, encontrar las adecuadas que se ajusten a sus necesidades y les permita ahorrar no siempre es una tarea fácil.

Ante este panorama, una idea está ganando terreno: pagar una cuota fija cada mes tanto por el gas como por la luz, sin sorpresas ni picos inesperados. De hecho, muchos consumidores optan por una tarifa plana de gas y luz, como la Tarifa Plana Zen de Naturgy, que nace con ese objetivo: ofrecer tranquilidad y comodidad en una sola factura mensual.

Sin embargo, como ocurre con todo tipo de decisiones, es importante entender en qué consisten y qué beneficios e inconvenientes tienen este tipo de tarifas. De esta manera podrás saber cuándo puede ser la mejor elección para tu hogar.

¿Qué es una tarifa plana de luz y gas y qué la caracteriza?

Una tarifa plana combinada de gas y electricidad es una modalidad de contrato que permite a los hogares pagar una única cuota fija mensual por ambos suministros, independientemente del consumo real que tengan. Normalmente, esta cuota se calcula según el consumo histórico del hogar y otros criterios técnicos, así, aunque los precios del mercado energético fluctúen o el consumo varíe, el cliente sabe de antemano cuánto pagará cada mes.

Para tener la certeza de que una tarifa plana de luz y gas es la mejor opción para tu hogar, es necesario evaluar tanto los beneficios que aporta como los posibles problemas que puede conllevar.

Ventajas de las tarifas planas combinadas

Permiten un gasto fijo mensual y predecible, sin sorpresas.

Simplifican la gestión al unificar gas y luz en una sola factura.

Ayudan a planificar mejor el presupuesto familiar.

Eliminan las regularizaciones o ajustes al final del año.

Suelen incluir todos los conceptos, como impuestos y alquiler de equipos.

No suelen tener permanencia, ofreciendo libertad al usuario.

Inconvenientes de las tarifas planas combinadas

Establecen límites de consumo; si se superan, pueden aplicar recargos o cambios de tarifa.

Pueden resultar menos económicas para quienes reduzcan su consumo o consuman menos de lo previsto.

El pago fijo puede hacer perder conciencia sobre el consumo real y desincentivar el ahorro energético.

No suelen incluir otros servicios adicionales como el mantenimiento sin coste extra.

No todas las tarifas planas son iguales; conviene revisar bien las condiciones.

Comparación con tarifas duales: ¿qué opción conviene más?

Las tarifas duales también unifican los suministros de gas y electricidad en un solo contrato y una única factura mensual, lo que simplifica la gestión para el consumidor. Sin embargo, a diferencia de las tarifas planas, las duales pueden tener un precio variable o fijo por kWh consumido, lo que significa que la factura puede variar según el consumo real y las fluctuaciones del mercado.

En la siguiente tabla podrás comparar bien las características de ambas opciones:

Tarifa Plana Gas + Luz Tarifas Duales (Gas + Luz) Facturación Una cuota fija mensual Factura única Precio Cuota fija estable, calculada según consumo histórico Precio variable o fijo por kWh según tarifa y consumo Previsibilidad Alta, gasto mensual constante sin sorpresas Variable según consumo y mercado energético Gestión Simplificada, una factura y pago Unificación en una sola factura pero con variabilidad Límites de consumo Sí, con posibles penalizaciones si se superan No suele haber límites específicos Ahorro potencial Menor para consumos variables o bajos Puede ser mayor con consumo eficiente y tarifas adecuadas Flexibilidad Menor, cuota fija y límites Mayor, opción de tarifas indexadas y discriminación horaria Servicios adicionales Generalmente no incluidos Pueden incluir promociones o servicios adicionales Ideal para Hogares con consumo estable y que buscan tranquilidad Consumidores que controlan su consumo y buscan ahorro

Tarifa Plana Zen: la propuesta de tarifa plana gas y luz de Naturgy

Ahora que sabes qué son las tarifas planas combinadas, la propuesta de Naturgy, Tarifa Plana Zen, se posiciona como la opción más popular dentro de esta modalidad. Esta ofrece una cuota fija mensual personalizada para cada usuario, calculada en base al consumo energético de los últimos 12 meses. Así, durante un año, los consumidores pagan lo mismo cada mes, lo que aporta una gran estabilidad y previsibilidad a la hora de gestionar los gastos del hogar.

La Tarifa Plana Zen de Naturgy es competitiva porque no tiene permanencia, no realiza regularizaciones al final del contrato y agrupa todos los conceptos de la factura (impuestos, alquiler del contador, término de potencia y energía) en una única cuota. Además, establece límites claros para el consumo: si no se supera un 30% más de luz o un 50% más de gas respecto al año anterior, el usuario puede disfrutar de esta cuota fija sin sorpresas.

Además, aunque no incluye servicios de mantenimiento, Naturgy ofrece 3 meses gratis de mantenimiento al contratar la Tarifa Plana Zen con sus servicios adicionales, lo que añade valor para los hogares que buscan comodidad.

Seguro que con un ejemplo ves mejor la utilidad de la Tarifa Plana Zen de Naturgy: Si una familia tiene un consumo regular estable, con la Tarifa Plana Zen dual podrían pagar una cuota fija mensual de 120 euros durante todo el año. En cambio, contratando luz y gas por separado con tarifas tradicionales, el coste mensual puede aumentar: unos 70 euros electricidad y 60 euros gas, pero con picos que superan los 150 euros en invierno o verano.

Elige la tarifa plana luz + gas para evitar sorpresas a final de mes

Como has podido comprobar, la Tarifa Plana Zen de Naturgy es una opción excelente para consumidores con un consumo estable y controlado de luz y gas, que buscan la comodidad de pagar siempre lo mismo sin sobresaltos.

Pero para saber si verdaderamente es la mejor alternativa para ti, sigue nuestros consejos:

Revisa tu consumo energético de los últimos 12 meses para asegurarte de que tu gasto es estable y dentro de los límites establecidos

Controla tu consumo habitual para no superar los límites, ya que Naturgy puede cambiar tu tarifa si excedes esos umbrales.

Compara siempre varias ofertas del mercado para ver cuál se adapta mejor a tu consumo y necesidades.

Ten en cuenta la ausencia de permanencia en la Tarifa Plana Zen, lo que te da flexibilidad para cambiar si cambian tus necesidades.

Contrata a través de los canales oficiales de Naturgy para garantizar el mejor asesoramiento y cálculo personalizado.

Mantente informado y revisa tu factura para asegurarte de que el consumo y la cuota se ajustan a lo previsto.

Estos consejos te ayudarán a decidir si la Tarifa Plana Zen es la opción más conveniente para tu hogar y a aprovechar al máximo sus ventajas.