‘Pistolera’ García da su apoyo a los currelas de Peugeot pero la pillan: «Vosotros animáis a no comprar coches»

No tiene ‘suerte’ últimamente Mónica García, ‘La Pistolera’ de Más Madrid.

Su último postureo ha sido el de irse a Twitter a mostrar su apoyo «a los trabajadores de la fábrica de Stellantis-Peugeot en Villaverde.»

Esa preocupación quedaría muy bien si no fuera porque su formación es de esas que quieren arruinar al sector automovilístico bajo la premisa de la contaminación y las políticas medioambientales:

— David Bravo (@davidbravo_97) May 27, 2021

Hay que hacer coches verdes, resilientes y con persepctiva de género. Lo que pasa es que el grupo PSA-Peugeot-Citroën no tiene ni pvta idea. Eso lo arreglará Errejón cuando apague el móvil, q ahora le quita mucho tiempo. 😎 https://t.co/swwkVmFA9w

Estoy un poco perdido. El estado español tiene accionariado en el grupo francés PSA?. No es una empresa privada?. Es muy fácil ir de ecoway hundiendo una empresa que fabricaba los mejores propulsores diésel y ahora salvarla.

Pero si sois vosotros los que cerráis empresas como esta con vuestras políticas ambientales. Que ahí fabrican coches que no queréis y a los que ponéis todas las pegas posibles. Así no hay quien los compre y no compensa fabricarlos, entiendes la lógica de industria-> consumo?

— M Carmen Jiménez 💚(Sí centros de Ed Especial) 😷 (@Mamenjg12) May 27, 2021