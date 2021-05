‘La Pistolera’ García «exige» a Ayuso que cuelgue la bandera arcoris sin saber que el Supremo lo tiene prohibido

Hacer el gesto de disparar a alguien con el dedo y perrear con los mamarrachos de ‘Buenismo Bien’ de la SER, sí, pero conocerse la legislación vigente, no.

Mónica García y Más Madrid son el primer partido de la oposición, tras adelantar en votos al PSOE el pasado 4-M, a Díaz Ayuso y el PP en la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, la ‘política útil’ que ‘La Pistolera’ y sus secuaces prometieron ha quedado pronto en papel mojado.

En las últimas horas, García se ha descolgado en Twitter con exigencias al Gobierno autonómico de colgar la bandera arcoiris en la sede de Puerta del Sol y de la Asamblea madrileña.

Mónica García: «Exigimos al gobierno de Ayuso que cumpla con la ley»

«Exigimos al gobierno de Ayuso que cumpla con la ley de la Comunidad de Madrid y cuelgue la bandera arcoiris en la Asamblea de Madrid y la Puerta del Sol el próximo lunes, día contra la LGTBIfobia», ponía la líder de ‘Más Madrid’ en su Twitter. Política útil, lo llamaban. Y es que en los mitines y mesas informativas del partido de Errejón durante la campaña se ha lucido la bandera arcoiris como si fuera algún tipo de enseña oficial.

Exigimos al gobierno de Ayuso que cumpla con la ley de la Comunidad de Madrid y cuelgue la bandera arcoiris en la Asamblea de Madrid y la Puerta del Sol el próximo lunes, día contra la LGTBIfobia.https://t.co/S42Ztbntex — Mónica García (@Monica_Garcia_G) May 14, 2021

Según recoge Europa Press,el Grupo Parlamentario de Más Madrid ha enviado escritos a la Mesa de la Asamblea de Madrid y la Presidencia de la Comunidad de Madrid pidiendo que se cumpla le legislación y se cuelgue en sus fachadas la bandera con motivo del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia como muestra de conmemoración y reconocimiento institucional.

El Supremo establece que no pueden utilizarse banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos.

Los palos que se llevaba ‘La Pistolera’ eran tremendos:

Así es. El Supremo establece que no pueden utilizarse banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos.

En 2020, el Tribunal Supremo dictaba una sentencia en la que fija como doctrina «que no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas».