La ‘Pistolera’ García hace populismo y Twitter la deja chafada: «Llévate a tu casa a los menores de Ceuta»

A la ‘Pistolera’ Mónica García las redes sociales le han bajado los humos por su populismo de bazar chino a cuenta de los menores de Ceuta.

La nueva jefa de la oposición en la Comunidad de Madrid, tras la gran subida de ‘Más Madrid’ y el descalabro del PSOE de Ángel Gabilondo, empezó a ejercer como tal tuiteando lo siguiente a cuenta de la crisis migratoria y diplomática, que algunos han tachado de ‘invasión’, con Marruecos: «Solicito a la Sra. Ayuso que ponga la Comunidad de Madrid a disposición para acoger a los menores de Ceuta que hagan falta. Sin peros ni demoras. Madrid es abierta y acogedora y se demuestra en estos momentos.»

Las redes le bajan los humos

El problema es que Mónica García hace propuestas a la ligera pero no aclara dónde metería ella a esos menores acogidos, si en los ya de por sí problemáticos centros de ‘menas’ que hay en la Comunidad de Madrid o en alguno de los barrios periféricos asolados por la inmigración y la inseguridad que precisamente no son el suyo, ya que recordemos que ella decidió votar por correo el 4-M para que sus parroquianos de la izquierda no descubrieran que vive en barrio rico.

«Mira qué te vote pero luego leo estos tuits y me arrepiento. ¿Porque no te los llevas tú todos a tu casa?»; La generosidad progre siempre es a costa de otros; Mira no, vas tú y te lo llevas a tu casa, o lo pagas tú», eran varios de los argumentos que le llegaban:

Mira no, vas tú y te lo llevas a tu casa, o lo pagas tú. pic.twitter.com/nskcXPytS0 — JC 🇪🇦 🏳️‍🌈 🇪🇺 (@JCMAD6) May 19, 2021

La generosidad progre siempre es a costa de otros. No será ella, que probablemente vive en alguno de los barrios mas ricos de Madrid, sino otros los que tengan que convivir con grupos de menores descontrolados bajo la negligente supervisión de las administraciones públicas. — Evaristo III (@CasioLongino) May 19, 2021

Mira qué te vote pero luego leo estos tuits y me arrepiento. Porque no te los llevas tú todos a tu casa? Porque yo no los quiero por el barrio donde están mis hijos y sus amigos. No es tu hijo el que tiene que atravesar el parque de Aluche corriendo porque los persiguen 👎👎👎👎 — Juanjo (@juanjopeseto) May 19, 2021

¿Cuántos te mandamos Mónica? ¿Y a la mansión de Marqués? ¿O acaso no eres acogedora y abierta? 🤔 — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) May 19, 2021