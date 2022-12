Elon Musk dimite como CEO de Twitter y su remplazo tiene que ser «lo suficientemente tonto»

Elon Musk, propietario de Tesla y de Twitter, es uno de los hombres más ricos de la faz de la tierra. Este multimillonario, además, es también conocido por tener una personalidad bastante peculiar. Nunca deje indiferente a nadie.

Y más aún desde que decidió, según él «salvar» Twitter comprando la compañía y tratar de sacarle una rentabilidad mayor limando las infinitas ineficiencias que presentaba la famosa red social.

Mientras reorganiza la compañía y diseña nuevas funcionalidades, Musk parece no querer reprimir su sentido de la polémica y gusta de provocar a los usuarios de Twitter con distintos comentarios desde su cuenta oficial. El último provocó su dimisión como director general de la compañía (CEO).

Este martes 20 de diciembre, Musk anunciaba su decisión de renunciar como consejero delegado de Twitter después de que el lunes perdiera una encuesta en la plataforma en la que preguntaba a los usuarios si debía dimitir del cargo.

«Renunciaré como CEO (consejero delegado) tan pronto como encuentre a alguien lo suficientemente tonto como para aceptar el puesto», dijo Musk en respuesta al sondeo realizado en la red social que se saldó con un 57,5% de votos a favor de que abandone el cargo.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022