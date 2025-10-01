Mejor despacho de abogados penalista de España 2025 en los «Iberian Lawyer»

Los más destacados abogados del panorama jurídico de España y Portugal se reunieron el pasado jueves en la ceremonia a anual de los Iberian Lawyer Forty under 40, donde la boutique penal Ospina Abogados brilló al alzarse con tres nominaciones y dos prestigiosos galardones en la ceremonia que contó con el reconocimiento de otras firmas destacadas como como Ambar Partners, Clifford Chance, Sérvulo & Associados, Abreu Advogados, Linklaters, Bird & Bird, Andersen in Spain, CMS Portugal, KPMG Abogados, ACT Legal-Spain o Ashurst.

La firma, dirigida por el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, fue reconocida en las categorías de Mejor Equipo en Criminal Corporate Investigations, destacando su área como abogados expertos en penal económico, y un premio individual a Beatriz Uriarte, premios que distinguen no solo la solidez técnica y el compromiso ético de sus profesionales, sino también la capacidad de liderazgo, innovación y cercanía con el cliente que caracteriza a este despacho con sede en Madrid.

El jurado, compuesto por expertos del ámbito legal y empresarial, valoró especialmente la trayectoria ascendente del despacho, su implicación en causas de alta complejidad y su papel como referente en la defensa de los derechos fundamentales. No es casualidad que Ospina Abogados haya sido noticia en casos mediáticos y jurídicamente relevantes, siempre bajo una premisa clara: la excelencia al servicio de la justicia.

OSPINA ABOGADOS LOGRA ABSOLUCIONES Y VICTORIAS JUDICIALES COMPLEJAS

El despacho penalista acumula en los últimos meses importantes victorias en tribunales españoles, reforzando su posición como uno de los bufetes de referencia en derecho penal y extradición.

Absolución en un caso de violación sin pruebas concluyentes

Un cocinero acusado de agredir sexualmente a su ayudante, para quien la Fiscalía pedía seis años de prisión y la acusación particular diez, ha sido absuelto. El tribunal entendió que el testimonio de la denunciante era inverosímil y que no existían pruebas periféricas que acreditaran los hechos. Ospina Abogados subrayó en su momento que esta resolución refuerza la importancia de la presunción de inocencia en delitos especialmente sensibles.

España deniega la extradición a Brasil de un ciudadano chino

La Audiencia Nacional rechazó la entrega a Brasil de un ciudadano chino acusado de liderar un fraude de IVA de 700.000 euros. La defensa argumentó con éxito que los hechos no encajaban en el Código Penal español y que la reclamación podía responder a una persecución política. El caso supone un precedente relevante en materia de cooperación judicial internacional.

Investigación por fraude societario

Un caso de supuestas firmas falsificadas y 291 operaciones sospechosas en la ONCE de Alicante concluyó sin culpables. La complejidad de la causa, que apuntaba a un posible agujero de miles de euros, evidenció la capacidad de Ospina Abogados para desmontar acusaciones financieras en contextos de alta complejidad probatoria.

Revocación de condena por supuesta agresión a un policía

La Audiencia Provincial de Madrid absolvió a un hombre condenado en primera instancia por resistencia a la autoridad y lesiones a un agente. La defensa ejercida por Ospina Abogados logró demostrar que el testimonio policial carecía de la solidez necesaria y que no existían pruebas objetivas que acreditaran los hechos. El tribunal reconoció la insuficiencia de las pruebas y revocó la condena.

COMBINACIÓN DE JUVENTUD, PROYECCIÓN Y EXPERIENCIA

“Estos premios son un reconocimiento al trabajo diario, al esfuerzo constante y a la pasión con la que ejercemos el Derecho”, declaró Ospina tras recibir los galardones. Con un equipo que combina la juventud de Beatriz Uriarte (33), la proyección de Juan Gonzalo Ospina (38) y la experiencia del ex fiscal de la Audiencia Nacional Juan Antonio García Jabaloy (59), consolidando con su firma un modelo de despacho penalista moderno, eficaz y profundamente humano, algo que se apreció en una gala donde los socios estuvieron acompañados por el resto de la plantilla.

En un contexto en el que la abogacía atraviesa múltiples desafíos, reconocimientos como estos no solo subrayan el mérito individual de un despacho, sino que también proyectan una imagen positiva del sector jurídico español: comprometido, riguroso y en constante evolución.

Ospina Abogados, doblemente galardonado, se reafirma como un actor clave en la abogacía penal contemporánea, combinando tradición jurídica con una visión de futuro.

MÁS DE 40 GALARDONES PARA LA ABOGACÍA IBÉRICA

En total, se entregaron más de 40 galardones, repartidos entre diferentes categorías jurídicas como arbitraje, derecho bancario, mercado de capitales, energía, fiscalidad, derecho laboral, inmobiliario, propiedad intelectual, fusiones y adquisiciones, y derecho penal económico, entre otros.

Entre los profesionales galardonados en esta edición también destacan Silvia de Paz, de Pérez-Llorca, premiada en la categoría de Arbitraje; Alfonso García-Freire, de White & Case, en Banca y Finanzas; y Pedro López-Dóriga, de Cuatrecasas, reconocido por su labor en Fusiones y Adquisiciones. Natalia Tova, de EY Abogados, recibió el galardón en Derecho Inmobiliario.