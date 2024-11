OK Mobility continúa su expansión por África con nuevas aperturas en Túnez, Senegal y Gambia

OK Mobility, la plataforma de movilidad global, sigue avanzando en su plan de expansión por África y entra en Túnez, Senegal y Gambia, consolidando su presencia en este continente tras su llegada a Marruecos en 2023. Estas aperturas son el resultado del exitoso modelo de franquicia que OK Mobility está implementando, tanto en nuevos países como en aquellos donde ya tiene presencia; beneficiándose de la experiencia y el conocimiento del mercado que ofrecen sus franquiciados locales.

La nueva OK Store de Túnez se ubica en el Aeropuerto Internacional de Túnez-Cartago que, con casi 9 millones de pasajeros en 2023, se posiciona como uno de los principales aeropuertos de la región de África del Norte. Además, la presencia de cadenas hoteleras mallorquinas en este país permite a OK Mobility aprovechar el potencial del sector turístico en esta región.

En Senegal, OK Mobility entra con dos nuevas OK Stores: una en el centro de Dakar, la capital, enfocada en satisfacer las necesidades de movilidad de aquellos clientes corporate que se desplacen por negocios, y otra en el Aeropuerto Internacional Blaise Diagne, que recibió más de 2 millones de pasajeros en 2023.

Sobre la entrada en Gambia, la compañía inaugura una OK Store en el Aeropuerto Internacional de Banjul, ubicado en la capital del país, siendo la única marca de movilidad dentro de este aeropuerto, lo que reafirma su posición de liderazgo en la región.

Othman Ktiri, CEO de OK Mobility, asegura que: «Estamos muy emocionados de anunciar que, con estas nuevas aperturas, OK Mobility alcanza la cifra de 20 países en los que está presente. Este hito no solo refleja el resultado de nuestro proceso de expansión, sino también nuestro compromiso de llevar nuestras soluciones de movilidades a cada vez más personas en todo el mundo». «Un crecimiento posible gracias a nuestro sólido modelo de franquicia, que nos permite colaborar con los mejores operadores locales. Su conocimiento de los mercados locales y su dedicación son clave para fortalecer la marca OK en cada nuevo mercado. Juntos, estamos marcando la diferencia en el sector de la movilidad y no podemos esperar a ver lo que el futuro nos tiene preparado», concluye Ktiri.

Con estas nuevas aperturas, OK Mobility consolida su presencia en 20 países de cuatro continentes, reafirmando su compromiso de liderar el desarrollo del sector de la movilidad en un contexto global.

Ya es posible realizar reservas de alquiler de vehículos en Túnez, Banjul y Dakar a través de okmobility.com.

Sobre OK Mobility

OK Mobility es la plataforma de movilidad global con mayor crecimiento y proyección del mundo. A través del alquiler, la suscripción, el renting y la compra, OK Mobility ofrece soluciones eficaces, personalizadas, sostenibles y en tiempo real. Para ello, y con la intención de dar respuesta a todas las demandas de movilidad de los usuarios, la compañía cuenta con más de 70 OK Stores ubicadas en 20 países. A su presencia geográfica global se suma una oferta de movilidad global.

Fuente Comunicae