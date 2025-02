The Startup CFO adquiere Startups’ Oasis para potenciar la información y recursos del ecosistema emprendedor en España

Desde sus inicios, The Startup CFO ha tenido claro que su misión va más allá de los servicios financieros: «Queremos aportar conocimiento, herramientas y comunidad a los emprendedores para que puedan tomar mejores decisiones», explica el equipo de The Startup CFO. La adquisición de Startups’ Oasis encaja perfectamente con esta visión, ya que la plataforma se ha destacado por su contenido de calidad y su enfoque en emprendedores e inversores en busca de información relevante y accionable.

Ambas compañías comparten valores fundamentales como la transparencia, la accesibilidad de la información estratégica y el compromiso con el crecimiento del ecosistema. «Juntar fuerzas nos permite ampliar el alcance de nuestros recursos y seguir construyendo un ecosistema emprendedor con contenido de valor», añaden desde The Startup CFO.

Un proceso de negociación natural y transparente

La negociación de la compra se desarrolló de manera fluida. Eduardo Solís y Enrique, fundadores de Startups’ Oasis, encontraron en The Startup CFO un socio alineado con su visión de futuro. «Desde el primer momento quedó claro que queríamos mantener la esencia de Startups’ Oasis y potenciarlo, no transformarlo en algo completamente distinto», destacan los responsables de The Startup CFO.

La operación permitirá a Startups’ Oasis beneficiarse de más recursos y apoyo sin perder su independencia editorial. Eduardo Solís continuará liderando la iniciativa y generando contenido de forma independiente, contando con una base más sólida para hacer crecer el proyecto.

Aportando valor añadido al ecosistema emprendedor

La integración de Startups’ Oasis con The Startup CFO proporcionará a la comunidad emprendedora un acceso mejorado a guías prácticas, formación en financiación y una base de datos más estructurada y accesible de inversores. «Nuestro objetivo es convertir Startups’ Oasis en la plataforma de referencia para emprendedores e inversores en España», aseguran desde The Startup CFO.

En el corto plazo, la empresa trabajará en la mejora de la estructura de contenido de Startups’ Oasis, ampliando la información ofrecida con más guías sobre financiación, casos de éxito y entrevistas exclusivas. A largo plazo, se lanzarán nuevos formatos como webinars, cursos y eventos para convertir la plataforma en un espacio interactivo que facilite la conexión y el aprendizaje dentro del ecosistema.

Próximos pasos y visión de futuro

The Startup CFO y Startups’ Oasis ya están manos a la obra para fortalecer la plataforma y ofrecer un valor añadido a la comunidad. «Estamos muy ilusionados con este paso y convencidos de que juntos podemos llevar Startups’ Oasis a un nuevo nivel. ¡Lo mejor está por venir!», concluyen.