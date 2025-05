Dos entrenadores proponen rutinas para mejorar el día a día con deporte y buena alimentación

Con la llegada del buen tiempo y el verano a la vuelta de la esquina, muchos comienzan a replantearse sus hábitos: ¿cómo ponerse en forma sin dietas imposibles ni rutinas agotadoras? La clave, según los entrenadores Rubén García (@rvbengarcia) y María Amador (@mariaamdr.fit), está en sumar pequeños gestos diarios: algo de ejercicio, mejor alimentación y constancia.

Ambos deportistas, con una comunidad creciente en redes sociales, han lanzado propuestas específicas para esta época del año: rutinas breves, pero eficaces, recetas saludables y consejos fáciles de seguir, desarrollados en colaboración con Good Move From Europe, iniciativa europea que anima a los jóvenes a moverse más y comer mejor.

La rutina de cardio HIIT de María Amador: 10 minutos que valen por más

Tiempo total: 10 minutos

Material: tu cuerpo y un zumo de pomelo exprimido

«Con esta rutina exprés puedes activar tu cuerpo, quemar grasa y mejorar tu resistencia cardiovascular sin necesidad de maquinaria ni gimnasio», explica María.

Escaladores (30 segundos) : en posición de plancha, lleva las rodillas al pecho de forma alternada. Trabaja abdomen, brazos y cardio.

: en posición de plancha, lleva las rodillas al pecho de forma alternada. Trabaja abdomen, brazos y cardio. Sentadillas con salto (30 segundos) : flexionar las rodillas manteniendo la espalda recta y salta al subir. Tonifica piernas y glúteos.

: flexionar las rodillas manteniendo la espalda recta y salta al subir. Tonifica piernas y glúteos. Saltos al cajón (o a una superficie segura, como un escalón) (40 segundos) : activa piernas y core.

: activa piernas y core. Zancadas dinámicas (40 segundos): alternar pierna derecha e izquierda hacia atrás en zancada profunda. Mejora fuerza y estabilidad.

Entre ejercicios, solo se permite una breve pausa para hidratarse. María recomienda su bebida favorita: agua con pomelo exprimido. «Refresca, hidrata y ayuda a reducir la fatiga gracias a la vitamina C«, afirma.

La propuesta de Rubén García: fuerza funcional y bebida con limón

Entrenamiento en 2 bloques (20-25 minutos)

Material: mancuernas o mochila con peso, mejor. «Si no, tu propio cuerpo».

Bloque 1 – Fuerza (3 rondas):

10 zancadas con peso (alternas)

10 repeticiones de press militar (usar botellas de agua si no tienes mancuernas)

15 abdominales «wall sit» (con la espalda apoyada en la pared)

10 subidas al cajón (puede ser un escalón resistente)

Bloque 2 – Cardio de resistencia (3 series de 3 minutos)

Bicicleta estática, remo o correr en el sitio

«Entre cada serie, hidrátate con una limonada casera natural»

«¿Cómo hacerla? Exprime 1 limón, añade agua, un toque de endulzante natural y enfría. «La vitamina C ayuda a combatir el cansancio y da ese empujón para no rendirte», comenta Rubén.

Alimentación sencilla y real

Ambos entrenadores coinciden: no hace falta seguir dietas estrictas para cuidarse. «Lo importante es sumar frutas y verduras frescas a lo que ya comes, no restar», subraya María. Rubén, por su parte, comparte recetas como los «immune shots» de limón, pomelo, jengibre y cúrcuma, ideales para comenzar el día con energía y reforzar defensas.

Good Move From Europe

Estas acciones se enmarcan en Good Move From Europe, campaña respaldada por la Unión Europea y liderada por AILIMPO en España. Su objetivo es fomentar un estilo de vida activo y saludable entre los jóvenes para moverse más y comer mejor.