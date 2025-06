La plataforma de contratación CloudDevs completa su fusión con LatHire

La fusión forma la mayor plataforma de talento de LATAM al servicio del mercado estadounidense. La plataforma de talento técnico se amplía para ofrecer profesionales en ventas, marketing, administración y más. CloudDevs adquiere el algoritmo de IA líder del sector de LatHire y promete una búsqueda de talentos más rápida

CloudDevs, plataforma líder de contratación de personal técnico, ha adquirido LatHire, una plataforma de contratación de propósito general, para formar la mayor plataforma de talento de América Latina. Esta adquisición estratégica ampliará inmediatamente la oferta de talento de CloudDevs para incluir sectores clave como marketing, ventas y atención al cliente.

CloudDevs presume de ser la mayor plataforma de contratación de desarrolladores de software y otros profesionales técnicos latinoamericanos preevaluados, ofreciendo más de 400.000 ingenieros que han trabajado previamente en empresas como Google, Microsoft, Netflix, Meta, Reddit y Ford. Al fusionarse con LatHire, ahora adquiere la mayor plataforma de talento no técnico de LATAM para crear una oferta combinada de más de 500.000 profesionales preseleccionados, la mayor reserva de talento latinoamericano.

Tras la fusión, ambas plataformas seguirán ofreciendo soluciones integrales de dotación de personal para contrataciones a tiempo completo y parcial, tanto por proyectos como permanentes. Tanto CloudDevs como LatHire -que seguirán operando bajo sus respectivas marcas- mantendrán también su garantía de entrega en 24 horas.

La fusión es una respuesta directa a la creciente demanda de talento latinoamericano remoto en Estados Unidos. En 2023, las empresas estadounidenses aumentaron su contratación interanual en América Latina en un 50%, tras un aumento del 161% en 2022. Esto refleja aún más el aumento del trabajo remoto en EE.UU., con más de 1 de cada 4 jornadas laborales realizadas desde casa en 2024.

Una de las características clave de las plataformas CloudDevs y LatHire es su capacidad para aumentar los equipos existentes en EE.UU. con talento remoto adaptado a la zona horaria. La proximidad geográfica, junto con el alto nivel de dominio del inglés en la región, es un factor determinante en la popularidad de la creación de equipos remotos en América Latina.

Una parte fundamental de la oferta combinada CloudDevs-LatHire son sus medidas para ahorrar tiempo. En Estados Unidos, la contratación para un puesto vacante suele llevar más de cuatro semanas, con procesos especialmente largos para vacantes en tecnología, diseño, educación y sanidad. Con el fin de reducir el tiempo de contratación, ambas plataformas de talento son preevaluadas y todos los miembros se han sometido a rigurosas evaluaciones de habilidades específicas de la industria utilizando un algoritmo de IA líder en la industria.

Se espera que la adquisición de LatHire por parte de CloudDevs proporcione un servicio ampliado a los clientes de CloudDevs, introduciendo el mercado interactivo de LatHire, impulsado por IA, que puede reducir el tiempo de contratación en un 50% adicional y no requiere depósito. La fusión también ofrecerá a los clientes de CloudDevs la oportunidad de contratar talentos no técnicos en marketing, ventas, administración, atención al cliente, diseño, contabilidad, etc. desde un único panel de control.

CloudDevs y LatHire ofrecen ahorros significativos en comparación con la contratación local, con un ahorro medio del 80% para el talento no técnico y del 60% para el talento tecnológico como los desarrolladores de software. Al reducir su tiempo de contratación en más de un 90%, las empresas también pueden ahorrar significativamente en costes de contratación: el coste medio por contratación en Estados Unidos es de 4.700 dólares, mientras que tanto CloudDevs como LatHire son de uso gratuito hasta que se realiza una contratación.