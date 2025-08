Polaris Renewable Energy declara dividendo trimestral

Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) («Polaris Renewable Energy» o la «Compañía») se complace en anunciar que su junta directiva ha declarado un dividendo trimestral de 0,15 USD por acción común en circulación.

Este dividendo será pagado el 22 de agosto a los accionistas registrados al cierre del 11 de agosto. El dividendo es un «dividendo elegible» según lo designado para fines fiscales federales, provinciales y territoriales en Canadá. La junta directiva de Polaris Renewable Energy mantiene su compromiso de pagar un dividendo trimestral y evaluará incrementos adicionales, según corresponda, en el futuro.

Acerca de Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. es una empresa pública canadiense dedicada a la adquisición, desarrollo y operación de proyectos de energía renovable en América Latina y el Caribe.

Son un contribuyente con alto rendimiento y solidez financiera en la transición energética.

Las operaciones de la Compañía incluyen una planta geotérmica (82 MW), cuatro centrales hidroeléctricas de pasada (39 MW), tres proyectos solares fotovoltaicos en operación (35 MW) y un parque eólico terrestre (26 MW).

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene cierta «información prospectiva» que puede incluir, pero no limitarse a, declaraciones sobre eventos futuros o desempeño futuro, uso esperado de fondos, planes de inversión de la Compañía, beneficios esperados, fechas de liquidación y listado de bonos, entre otros. Esta información refleja las creencias actuales de la administración y está basada en la información disponible. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse por palabras como «planes», «espera», «programado», «estima», «prevé», «pretende», «anticipa», y similares. Existen riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran sustancialmente. Se recomienda a los lectores no depositar confianza indebida en estas declaraciones. Polaris no asume obligación de actualizar esta información, salvo cuando lo exija la ley.