Formerra nombrada distribuidora de las líneas de TPU Epaflex de Italia en el Reino Unido e Irlanda

Formerra, líder en la distribución de materiales de alto rendimiento, ha anunciado hoy un acuerdo con Epaflex S.r.l. por el que Formerra Europe se convierte en el distribuidor preferente de las líneas de poliuretano termoplástico (TPU) de Epaflex en el Reino Unido y la República de Irlanda.

La asociación aprovecha los 30 años de innovación de Epaflex en la fabricación de TPU y la amplia experiencia de Formerra en el cumplimiento de la normativa REACH del Reino Unido y la UE, el soporte técnico local y la logística ágil. Además, la colaboración garantiza que los ingenieros de procesos y los responsables de abastecimiento de los mercados de cables, alambres, industria, automatización y petróleo y gas tengan un acceso fluido a grados de TPU de alto rendimiento respaldados por un servicio ágil y orientación normativa.

«Estamos orgullosos de dar la bienvenida a la cartera de TPU líder en el sector de Epaflex a nuestra red de distribución especializada», afirmó Ronan Kennedy, director general de Formerra Europe. «Este acuerdo abre una verdadera ventana de oportunidad para los procesadores del Reino Unido e Irlanda, ya que les permite obtener TPU avanzadas a través de las cadenas de suministro fiables y el soporte técnico que necesitan nuestros clientes».

Epaflex es conocida por sus formulaciones de TPU de ingeniería Epamould, Epaline y Epamet, que se caracterizan por su alta resistencia a la abrasión y al aceite, sus acabados mate especiales y su flexibilidad a bajas temperaturas. Estos materiales se utilizan en aplicaciones críticas, como revestimientos de cables, mangueras hidráulicas, tubos de precisión y películas protectoras. En combinación con el nuevo material Epalite de la empresa, esta gama ofrece durabilidad, facilidad de procesamiento y versatilidad de diseño para los exigentes entornos industriales actuales.

«La asociación con Formerra marca un hito importante en nuestra expansión en el Reino Unido e Irlanda», afirmó Andrea Martignoni, directora de marketing estratégico global de elastómeros de Epaflex. «Su experiencia en el mercado local y su compromiso con el servicio orientado a la ingeniería los convierten en el socio ideal para llevar la innovación de Epaflex a los fabricantes de esta zona clave de Europa».

Con este acuerdo, Formerra refuerza aún más su presencia en Europa, ofreciendo una cartera de productos sin igual, asesoramiento en materia de cumplimiento normativo y una rápida capacidad de respuesta para dar soporte a las aplicaciones de TPU más exigentes de sus clientes.

Detalles clave:

Formerra Europe ha sido nombrada distribuidora preferente de las líneas de TPU de Epaflex (Epamould, Epaline, Epamet y Epalite) en el Reino Unido e Irlanda.

La asociación combina los grados de TPU diseñados en Italia con la experiencia de Formerra en materia de REACH en el Reino Unido y la UE y su ágil servicio.

Las aplicaciones objetivo incluyen revestimientos para cables y alambres, mangueras hidráulicas, tubos de precisión y películas protectoras.

Sobre Formerra

Formerra es un distribuidor destacado de materiales de ingeniería que conecta a los principales productores de polímeros del mundo con miles de fabricantes de equipos originales y propietarios de marcas en los mercados de la salud, el consumo, la industria y la movilidad. Gracias a su experiencia técnica y comercial, ofrece una combinación única de profundidad de cartera, solidez de la cadena de suministro, conocimiento del sector, servicio, capacidades líderes en comercio electrónico e ingenio. El experimentado equipo de Formerra ayuda a clientes de múltiples sectores a diseñar, seleccionar, procesar y desarrollar productos de formas nuevas y mejores, lo que impulsa la mejora del rendimiento, la productividad, la fiabilidad y la sostenibilidad. Más información: www.formerra.com.

Sobre Epaflex

Epaflex S.r.l., con sede en Italia, es un fabricante líder de poliuretanos termoplásticos. Durante más de 30 años, Epaflex ha desarrollado soluciones innovadoras de TPU para industrias como la del cable y alambre, la automoción, el petróleo y el gas y los bienes de consumo. Su cartera incluye grados de alto rendimiento diseñados para ofrecer resistencia a la abrasión, flexibilidad, resistencia a la intemperie y acabados superficiales especiales. Epaflex, empresa privada perteneciente al Grupo Elachem, cuenta con centros de ventas y asistencia técnica en todo el mundo para dar servicio a fabricantes de equipos originales y procesadores de todo el mundo.