Altanea lanza Regeneraqua y afianza su apuesta por la economía circular con A&G como socio estratégico

Altanea ha dado un paso decisivo en su estrategia de diversificación con la constitución de Regeneraqua S.L., sociedad creada para impulsar proyectos de regeneración y reutilización de aguas en España. La nueva compañía arranca con la incorporación del fondo A&G Sustainable Infrastructure II F.C.R. como socio estratégico.

El lanzamiento de Regeneraqua responde a la necesidad de ofrecer soluciones eficaces a uno de los grandes retos ambientales del país. Con más del 75% del territorio en riesgo de desertificación y unas infraestructuras aún insuficientes —solo un 27% de las EDAR dispone de tratamientos terciarios que permitan regenerar caudales—, la compañía se propone acelerar la disponibilidad de agua regenerada en sectores agrícolas, industriales y urbanos.

«Con Regeneraqua abrimos una línea de negocio con un fuerte potencial de crecimiento, capaz de generar impacto ambiental y social positivo en el corto plazo. El objetivo es anticiparnos a las necesidades de municipios, operadores y empresas en un contexto de presión hídrica creciente», ha explicado la compañía.

La nueva sociedad se inspira en las directrices europeas de resiliencia hídrica y reutilización de aguas, que sitúan la regeneración como un eje central en la transición hacia una economía circular. En este marco, Regeneraqua se posiciona como una empresa de referencia para el desarrollo de proyectos innovadores y sostenibles, combinando eficiencia tecnológica con modelos de colaboración público-privada.

La alianza con A&G refuerza la capacidad de despliegue de la compañía, proyectándola como un actor esencial en la transformación del sector, con capacidad para movilizar inversiones superiores a 100 millones de euros. La compañía desplegará soluciones tecnológicas y operativas que impulsen la reutilización de aguas residuales e industriales a escala nacional, contribuyendo además a sustituir dotaciones que hoy dependen de las redes de abastecimiento convencionales y de los acuíferos.

Con este lanzamiento, ALTANEA refuerza su modelo como plataforma de inversión especializada en sostenibilidad, que ya opera en ámbitos como el desarrollo de suelo; el ecoturismo y la edificación sostenible, así como en energías renovables a través de la compañía Rolwind Renovables. Regeneraqua se integra como quinta pata estratégica de la compañía, consolidando su apuesta por sectores con impacto real en la transición verde.