Daikin lanza sus bombas de calor con refrigerante natural R-290: máxima eficiencia energética en 2025

La transición energética europea suma un nuevo impulso con la llegada de las bombas de calor Daikin Altherma Monobloc con refrigerante R-290. Una propuesta pensada para hogares que buscan eficiencia, bajo impacto ambiental y soluciones fáciles de integrar en el día a día.

El poder del R-290

El R-290, conocido como propano natural, apenas tiene impacto en el calentamiento global: su GWP es de 3, muy por debajo de los gases tradicionales. Este paso sitúa a Daikin un paso por delante de las normativas europeas y marca un antes y un después en climatización sostenible.

Gracias a este refrigerante, las nuevas monobloc, además de cumplir con la eficiencia energética más alta y, por ende, ahorrar más, ayudan a reducir de forma tangible la huella de carbono en los hogares.

Silenciosas y preparadas para cualquier clima

El confort es más que temperatura. Con niveles de ruido entre 45 y 52 dBA, estas unidades se colocan entre las más silenciosas del mercado, un aspecto clave para viviendas unifamiliares y entornos urbanos.

En cuanto a rendimiento de la aerotermia Daikin, mantienen la calefacción estable incluso con temperaturas exteriores de -25 °C y permiten alcanzar impulsiones de agua de hasta 65 °C. Esto las hace compatibles tanto con radiadores de alta temperatura como con sistemas de suelo radiante.

Diseño compacto y fácil instalación

Las nuevas Altherma Monobloc integran los componentes hidráulicos en la unidad exterior, eliminando la necesidad de un módulo interior. El resultado: menos tiempo de instalación, menos costes y un mantenimiento simplificado.

La gama ofrece potencias de 6 a 16 kW, cubriendo desde viviendas de baja demanda energética hasta instalaciones de mayor tamaño. Todas con etiqueta energética A+++, vamos, lo que se traduce en un ahorro energético considerable en las facturas de los hogares.

Las nuevas unidades incorporan además una pantalla táctil a color de 5 pulgadas, rediseñada para facilitar el uso diario con menús intuitivos y programación de calefacción y refrigeración. Destacan también por su máxima capacidad de calefacción incluso a -7 °C con agua a 55 °C, y por su resistencia multietapa, que permite optimizar el autoconsumo cuando se combina con energía solar fotovoltaica. Todo ello convierte a la gama en una opción preparada no solo para ahorrar energía, sino también para integrarse en los hogares que apuestan por un modelo energético más limpio y conectado.

Aerotermia como motor de cambio

La aerotermia se consolida como la alternativa a los sistemas tradicionales basados en combustibles fósiles. Según el sector, permite reducir el consumo energético del hogar hasta en un 70% y se integra de forma natural con instalaciones fotovoltaicas.

«La introducción del R-290 en las bombas de calor monobloc es un salto adelante para la climatización residencial. Es eficiencia, es sostenibilidad, pero lo que es realmente, es una solución lista para el presente y preparada para el futuro energético de Europa», afirma Luis Quesada, director comercial de Grupo Aplus.

Con este lanzamiento, Daikin reafirma su liderazgo en innovación y sostenibilidad, ofreciendo equipos que combinan respeto medioambiental, eficiencia y facilidad de uso para acompañar la transición energética de los hogares europeos.