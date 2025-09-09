  • ESP
CHiQ presenta la innovación centrada en las personas y la excelencia en ESG en la IFA 2025

En la IFA 2025, la Federación Alemana de Tenis (DTB) entregó a CHiQ un certificado de 'Socio honorífico' por su apoyo al Abierto Alemán de Tenis en Silla de Ruedas 2025, lo que refleja el reconocimiento y el respaldo oficial del torneo a CHiQ y también sirve como testimonio del compromiso de CHiQ con los valores ESG y la responsabilidad social

El Abierto de Tenis en Silla de Ruedas, celebrado en Berlín este mes de julio, congregó a destacados atletas de todo el mundo, quienes demostraron una admirable resiliencia y determinación. Como patrocinador oficial del evento, CHiQ defendió el lema ‘Cada servicio cuenta. Cada vida brilla’, destacando el espíritu de los deportes accesibles y amplificando el alcance del torneo a través de sus plataformas globales.

El Sr. Feng Zheng, director general de CHiQ en Europa, aceptó el certificado en nombre de la marca y declaró: «Apoyar el tenis en silla de ruedas no es solo un compromiso social, sino que también refleja el cuidado y el respeto de CHiQ por las comunidades infrarrepresentadas. Queremos concienciar y fomentar la comprensión de los deportes accesibles y aprovechar la fuerza corporativa para impulsar un cambio social positivo».

En la IFA 2025, CHiQ también presentó una zona de exposición dedicada al tema ESG (sostenibilidad, responsabilidad social y buen gobierno corporativo). La muestra destacó los logros en materia de bienestar público, innovación medioambiental y desarrollo sostenible, repasando la trayectoria de CHiQ con el Abierto de Tenis en Sillas de Ruedas y sus avances en fabricación ecológica, tecnologías de ahorro energético y materiales sostenibles. Respaldada por el sólido marco ESG del Grupo Changhong, que incluye informes ESG anuales consecutivos y una calificación «AA» de Wind, la marca tiene profundamente arraigados sus esfuerzos de responsabilidad global.

En cuanto a la innovación de productos sostenibles, CHiQ sigue liderando el mercado con electrodomésticos de alta eficiencia. Su lavadora recién lanzada en Europa supera en un 10 % el estándar de clase A de la UE, mientras que sus aires acondicionados utilizan tecnología inverter avanzada para reducir el consumo de energía sin comprometer el confort. Los frigoríficos de CHiQ, certificados con una calificación energética de 6 estrellas, proporcionan soluciones energéticamente eficientes para los hogares modernos.

Gracias a su compromiso continuo con la innovación en electrodomésticos inteligentes, CHiQ recibió el premio Global Product Innovation Technology Award – Leading AI Home Appliance Brand en la IFA 2025, lo que vuelve a poner de relieve la excelencia tecnológica de la marca y su creciente influencia internacional.

Al apoyar los deportes inclusivos, promover productos energéticamente eficientes y reforzar continuamente el marco ESG, CHiQ está redefiniendo lo que significa ser una marca responsable a través de su filosofía: «La responsabilidad va más allá de las promesas; la empatía se construye con cada elección». ESG ha dejado de ser una idea abstracta y se ha transformado en un lazo real entre la marca y sus usuarios, impulsando un diálogo constante y la construcción conjunta de una vida mejor.

